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【新股IPO】2新股首掛逆市高開　健世科技較招股價高0.7%、GC Construction高24%

新股IPO 09:26 2022/10/10

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【新股IPO】健世科技、GC Construction2新股首掛

2新股今日首掛，分別逆市高開。內地醫療機械研發及生產商健世科技-B （09877） 開報28元，較招股價高0.2元或0.7%，一手200股，每手帳面賺40元。本地水泥承建商GC Construction （01489）  開報0.62元，較招股價高0.12元或24%，一手5000股，每手帳面賺600元。

健世科技-B以每股27.8元中間定價，超額認購0.52倍，集資淨額1.55億元，一手中籤率58.01%。GC CONSTRUCTION 0.5元下限定價，超額認購6.58倍，集資淨額9210萬元，一手中籤率50.05%。

【新股IPO】健世科技9877中間定價　超額認購0.5倍一手中籤率58%（附分配結果連結）

【新股IPO】GC CONSTRUCTION 1489下限0.5元定價　超購近6.6倍、一手中籤率50%（附分配結果連結）

【理財要貼地】專家指投資名錶有「錢」景！勞力士金錶定鋼錶升值潛力更大？

追蹤新股消息，可瀏覽【新股IPO】 或使用【新股IPO】小工具

責任編輯︰梁浩碩

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港股 IPO 健世科技－B（09877） GC CONSTRUCTION（01489）

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