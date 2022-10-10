【新股IPO】2新股首掛逆市高開　健世科技較招股價高0.7%、GC Construction高24%

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【大行看法】瑞銀財管李智穎：中港股三因素困擾、年底才有曙光 「內地人寧買二手樓，也不買一手樓」
2新股今日首掛，分別逆市高開。內地醫療機械研發及生產商健世科技-B （09877） 開報28元，較招股價高0.2元或0.7%，一手200股，每手帳面賺40元。本地水泥承建商GC Construction （01489） 開報0.62元，較招股價高0.12元或24%，一手5000股，每手帳面賺600元。
健世科技-B以每股27.8元中間定價，超額認購0.52倍，集資淨額1.55億元，一手中籤率58.01%。GC CONSTRUCTION 0.5元下限定價，超額認購6.58倍，集資淨額9210萬元，一手中籤率50.05%。
【新股IPO】健世科技9877中間定價 超額認購0.5倍一手中籤率58%（附分配結果連結）
【新股IPO】GC CONSTRUCTION 1489下限0.5元定價 超購近6.6倍、一手中籤率50%（附分配結果連結）
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責任編輯︰梁浩碩