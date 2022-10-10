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【港股市況】阿里巴巴、騰訊ADR較港低2%　恒指黑期跌約324點、道指期貨跌142點（不斷更新）

股市 08:46 2022/10/10

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港股市況不斷更新

美股上周五下挫，港股今早若跟足ADR走勢，恒生指數料低開約248點，恒指料開報17492點。滙豐 （00005） ADR折合報41.05元，較港收市價低0.2元或0.5%。騰訊 （00700） ADR折合報265.01元，較港收市價低5.59元或2.1%。阿里巴巴 （09988） ADR折合報79.71元，較港收市價低1.64元或2%。

財經日誌︰

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    +2

即市走勢︰

【08：46】中國航天萬源 （01185） 今早復牌。

【08：13】恒指黑期跌約324點，報17385點；道指期貨跌142點，報29211點。

【08：10】兩隻新股今日掛牌，上周五暗盤向好，內地醫療機械研發及生產商健世科技 （09877） 富途暗盤升6.5%，收報29.6元，本地水泥承建商GC Construction （01489） 富途暗盤收報0.64元，升28%。

【新股IPO】GC Construction暗盤收升28%、一手帳面賺700元　健世科技最多升6.5%、一手賺360元

【07：48】【藥明生物】藥明生物︰無錫藥明生物已從美「未經核實名單」除名

【07：45】港股ADR收報17492點，跌248點或1.4%。滙豐 （00005） ADR折合報41.05元，較港收市價低0.2元或0.5%。騰訊 （00700） ADR折合報265.01元，較港收市價低5.59元或2.1%。阿里巴巴 （09988） ADR折合報79.71元，較港收市價低1.64元或2%。

更多港股ADR及中概股報價︰

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    +4

【07：30】美股上周五下跌。美國就業數據強勁，令通脹進一步上升的風險增加，加大儲局大幅加息壓力，資金再拋售債券，道指挫630點或逾2%，報29296點；納指挫420點或3.8%，報10652點；標指急跌2.8%，報3639點。

即睇美股收市︰

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    +6

港股上日市況，詳情請看︰【下一頁】

責任編輯︰梁浩碩

港股 ADR 期貨 港股ADR 恒生指數 美股

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