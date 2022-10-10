【港股夜期+ADR】恒指夜期跌77點　阿里美股低2%（不斷更新）

歐美股市一度造好，不過，轉眼又見紅，拖累夜期表現，夜期跌77點。阿里巴巴美股低港收市價2%。

ADR 折算港元 較港收市價變幅 美團ADR 158.06 -2.0% 騰訊ADR 259.21 -1.7% 滙豐ADR 40.58 +0.6% 阿里巴巴美股 76.95 -2.2%

北水全日淨流入4億元 買理想汽車

國慶假期後北水回歸，全日錄得4億元淨流入。當中理想汽車 （02015） 錄得3.1億元淨流入，中移動 （00941） 及騰訊 （00700） 分別錄得2.1億元及1.5億元淨流入；淨流出方面，李寧 （02331） 及美團 （03690） 分別錄3.2億元及2.6億淨流出。

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李寧跌9% 恒指全日跌523點

美股上周五下挫，港股續跌逾500點。ATM跌逾2%至6%，濠賭、體育用品股挫，金沙 （01928） 挫逾9%，李寧 （02331） 跌近9%，內房股普遍逆市靠穩。恒指低開290點，開報17449點，已是全日最位，開市後跌幅擴大，午後跌逾500點，低見17174點。恒指全日跌523點，收報17216點，北水回歸，成交951億元。科指跌近4%，報3398點。

恒指成分股 收市價

（元） 變幅

（%） 貢獻/拖低

恒指（點） 市盈率

（倍） 中海外 21.15 +1.2 +1 4 中石油 3.41 +0.9 +1 5 潤地 31.95 +0.2 +1 5 騰訊 263.80 -2.5 -33 9 阿里巴巴 78.70 -3.3 -42 22 美團 161.30 -6.7 -88 -34

財經日誌︰

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即市走勢︰

【22：27】夜期僅升2點

【16：26】【招行反貪】招行前行長田惠宇「雙開」 瑞銀：市場或疑能否保持商業經營定位

【16：10】ATM跌逾2%至6%，濠賭、體育用品股挫，金沙 （01928） 挫逾9%，李寧 （02331） 跌近9%，內房股普遍逆市靠穩，恒指全日跌523點，收報17216點，成交951億元。科指跌近4%，報3398點。

【16：00】恒指U盤前跌517點，報17222點。

【15：52】艾美疫苗 （06660） 尾市升兩成，破頂高見32.05元創新高。

【15：22】港股尾市跌逾400點，恒指報17269點，跌470點；科指跌3.6%，報3411點。

【15：19】滙豐 （00005） 尾市續跌2%，報40.35元。

【英鎊危機】英倫銀行擴大未來5天買債規模至100億英鎊 推臨時擴大抵押品回購工具計劃

【15：16】招行 （03968） 尾市跌近7%，破底低見34.7元。

【14：45】金沙 （01928） 午後跌幅擴大至9%；銀娛 （00027） 跌近5%。

【14：34】海昌海洋公園 （02255） 跌逾13%，低見6.99元，海昌海洋公園建議股份1拆2，拆細股份後維持每手買賣單位1000股不變。

【14：28】祥生 （02599） 股價逆市升5成，高見0.36元，成交1797萬元。

【14：24】李寧 （02331） 、特步 （01368） 分別大跌一成；安踏 （02020） 跌逾6%。

【14：21】【香港經濟】大華銀行料今年香港經濟收縮0.7% 施政報告料推出更多措施以推動經濟重回正軌

【14：21】恒地 （00012） 跌逾3%，破底低見21.6元；新地 （00016） 跌逾1%；新世界 （00017） 跌近4%，破底低見20.35元；信置 （00083） 跌近3%；長實 （01113） 跌逾2%。

【新地0016】瑞銀成新地高鐵西九龍總站上蓋項目首個主要租戶 租用最高9層涉25萬平方呎

【14：15】大市最新維持約500點跌幅，報17239點，跌501點；科指跌3.9%，報3401點。

【14：23】豐盛 （00607） 再回吐近4成，低見0.118元，成交1311.元。

【13：23】美團 （3690） 挫逾7%領跌，體育用品股挫，李寧 （02331） 跌逾9%，港股午後跌500點，恒指最新報17231點，跌508點，科指跌4%，報3395點。

【13：02】美團 （03690） 午後初段跌逾6%，阿里巴巴 （09988） 跌逾2%；騰訊 （00700） 跌逾1%。

【13：00】恒指午後初段跌約425點，報17314點。科指跌3.4%，報3419點。

【石Sir一周前瞻及異動股】中國石油化工股份、中國海外發展、李寧

【12：29】【互聯網裁員】傳騰訊收購計劃擱淺 內地黑鯊手機5成職位被裁撤

【12：00】恒生指數半日跌441點，報17298點，北水回穩，半日成交548.5億元。科指跌3.5%，報3417點。ATM跌逾1%至近6%，體育用品股下挫，李寧 （02331） 跌9%，安踏 （02020） 跌半成。內房逆市揚，中海外 （00688） 升近3%，潤地 （01109） 升2%。

【11：58】【解構】洪灝：港股嚴重地、瘋狂地超賣 中國債券收益率升預示經濟復甦 中概股遲早迎頭趕上

【11：47】【芯片大戰】瑞信：美國商務部推新規限先進半導體出口 料明年中國晶圓廠20至30%產能受影響

【11：33】美團 （03690） 愈跌愈有，最新跌逾7%，低見160元。

【11：31】A股復市，上證半日跌0.4%；深證跌1%；創業板指跌1.2%。

【11：28】泡泡瑪特 （09992） 跌13%，破底低見13.36元。

【11：19】藥明生物 （02269） 高開低走，股價最新倒跌逾3%，低見46.6元，今早曾高見51元。

【11：10】中海外 （00688） 、潤地 （01109） 升逾3%；碧桂園 （02007） 升近3%；雅居樂 （03383） 升3%；龍湖 （00960） 升0.7%。

【10：52】金沙 （01928） 跌逾8%；銀娛 （00027） 跌近4%。另外，永利 （01128） 、美高梅 （02282） 跌5%；澳博 （00880） 跌6%；新濠 （00200） 跌逾8%。

【10：46】【新股IPO】內地護膚品生產商巨子生物據報已開展預路演 擬集資約39億

【10：42】美團 （03690） 走勢反覆向下，最新跌逾5%，低見162.5元；阿里巴巴 （09988） 跌近3%；騰訊 （00700） 跌逾1%。

【10：39】李寧 （02331） 跌幅擴大至近9%，安踏 （02020） 、特步 （01368） 跌逾6%。

【10：29】煤炭股個別發展，神華 （01088） 升0.2%；中煤 （01898） 跌0.5%；兗礦能源 （01171） 升逾3%。

【10：28】新東方在綫 （01797） 挫逾11%，低見30.9元。

【10：23】美團 （03690） 跌近5%，低見163.2元。

【10：22】大市跌近450點，略穿17300點；科指跌3.9%，報3400點。

【10：20】華晨 （01114） 升幅擴大至逾2成，高見2.95元。

【10：19】上海復旦 （01385） 挫2成，低見30.65元。

【10：16】華晨 （01114） 破底低見1.95元後，逆市反彈14%，高見2.68元，成交1.8億元。

【10：13】手機設備股下挫，舜宇 （02382） 跌逾7%，破底低見73.05元；瑞聲 （02018） 、高偉電子 （01415） 跌4%；丘鈦 （01478） 跌近2%，破底低見3.08元。

【10：11】中芯 （00981） 跌3%。美國商務部上周五收緊出口管制，以限制中國獲得先進芯片、開發超級電腦，以及製造先進半導體的能力，並將31間中資企業列入未經核實出口管制清單。

【10：07】李寧 （02331） 跌逾6%；安踏 （02020） 跌半成；特步 （01368） 跌近6%。文化和旅遊部數據中心測算，國慶節假期7天全國國內旅遊出遊4.22億人次，按年減少18.2%，實現國內旅遊收入2872.1億元人民幣，減少26.2%。

【10：04】國泰 （00293） 跌逾3%，低見8.3元。

【國泰293】國泰航空林紹波：航空業要至少兩年才恢復正常 「香港在邊境開放方面落後區內很多競爭對手」

【10：00】公用股下跌，其中，中電 （00002） 挫4%，破底低見56.35元；煤氣 （00003） 、電能 （00006） 跌逾1%；長建 （01038） 跌2%，破底低見38.3元。

【09：58】招行 （03968） 跌半成，建行 （00939） 、工行 （01398） 跌逾1%；中行 （03988） 跌0.8%；農行 （01288） 跌0.4%。

【招行反貪】招行前行長田惠宇因嚴重違紀違法被雙開 中紀委：以投資理財為名以錢生錢

【09：55】滙豐 （00005） 、港交所 （00388） 早段跌逾2%；友邦 （01299） 跌逾1%；中移動 （00941） 逆市向好升0.4%。

【09：52】內房股逆市造好，中海外 （00688） 升近2%；潤地 （01109） 升逾1%；碧桂園 （02007） 升逾2%；雅居樂 （03383） 升逾3%；龍湖 （00960） 升0.2%。

【內房危機】內媒：今年逾30城市推「一人購房全家幫」 子女可用父母公積金買樓供樓

【內房銷售】萬科9月銷售微跌4% 一文看清9月內房銷售（不斷更新）

【09：50】十一期間電影總票房突破14億人民幣，阿里影業 （01060） 逆市升近6%。

【09：46】中國航天萬源 （01185） 今早復牌，股價早段挫逾37%，低見0.09元，成交60萬元。

【09：44】吉利 （00175） 跌逾4%；比亞迪 （01211） 跌逾2%；長汽 （02333） 跌逾3%，破底低見7.91元；廣汽 （02238） 跌0.4%。另外，理想汽車 （02015） 跌5%；小鵬汽車 （09868） 跌逾4%，破底低見38.25元；蔚來 （09866） 跌近2%。

【蔚來NIO】蔚來將於德國、荷蘭、瑞典及丹麥推月租車服務NIO Subscription 設1個月至60個月供訂閱

【09：41】YEAH YEAH GROUP （08082） 逆市再升2成，高見0.038元，成交154萬元。

【09：38】阿里巴巴 （09988） 、美團 （03690） 開市後跌逾3%；騰訊 （00700） 跌逾1%；小米 （01810） 、京東 （09618） 跌逾2%。

【09：33】東方海外 （00316） 跌0.5%，低見131.2元。

【業績｜航運股】東方海外上季收入增17%至50億美元

【09：32】華領醫藥-B （02552） 股價逆市造好，早段升逾17%，高見4.68元。華領醫藥公布其研發全球首創新藥葡萄糖激酶激活劑華堂寧已於本月8日獲得國家藥品監督管理局的上市批准。

【09：30】港股開市後跌幅擴大至逾400點，報17324點，跌415點；科指跌3.1%，報3427點。

【09：29】【大行看法】瑞銀財管李智穎：中港股三因素困擾、年底才有曙光 「內地人寧買二手樓，也不買一手樓」

【09：28】【新股IPO】2新股首掛逆市高開 健世科技較招股價高0.7%、GC Construction高24%

【09：21】阿里巴巴 （09988） 、美團 （03690） 跌逾2%，騰訊 （00700） 跌逾1%，藥明生物 （02269） 逆市升近6%，恒指低開290點，開報17449點；科指跌2.8%，報3441點。

【09：13】期指開報17480點，跌256點。

【09：10】天臣控股 （01201） 開市前公布短暫停牌，以待刊發構成出售公司非全資附屬公司之重大交易內幕消息的公告。

【08：46】中國航天萬源 （01185） 今早復牌。

【08：13】恒指黑期跌約324點，報17385點；道指期貨跌142點，報29211點。

【08：10】兩隻新股今日掛牌，上周五暗盤向好，內地醫療機械研發及生產商健世科技 （09877） 富途暗盤升6.5%，收報29.6元，本地水泥承建商GC Construction （01489） 富途暗盤收報0.64元，升28%。

【新股IPO】GC Construction暗盤收升28%、一手帳面賺700元 健世科技最多升6.5%、一手賺360元

【07：48】【藥明生物】藥明生物︰無錫藥明生物已從美「未經核實名單」除名

【07：45】港股ADR收報17492點，跌248點或1.4%。滙豐 （00005） ADR折合報41.05元，較港收市價低0.2元或0.5%。騰訊 （00700） ADR折合報265.01元，較港收市價低5.59元或2.1%。阿里巴巴 （09988） ADR折合報79.71元，較港收市價低1.64元或2%。

更多港股ADR及中概股報價︰

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【07：30】美股上周五下跌。美國就業數據強勁，令通脹進一步上升的風險增加，加大儲局大幅加息壓力，資金再拋售債券，道指挫630點或逾2%，報29296點；納指挫420點或3.8%，報10652點；標指急跌2.8%，報3639點。

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責任編輯︰梁浩碩