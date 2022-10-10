  • 22°C
香港時間 : 20221010日 (週一) 10:03
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【藥明生物】藥明生物逆市升近6%　無錫藥明生物已從美「未經核實名單」除名

股市 09:29 2022/10/10

分享：

分享：

【藥明生物】藥明生物︰無錫藥明生物已從美「未經核實名單」除名

藥明生物 （02269） 公布，於10月7日，其子公司之一無錫藥明生物技術股份有限公司在中國商務部協調下成功完成美國商務部現場最終用戶訪問後，已被美國商務部從未經核實名單中移除。公司仍積極與相關政府機構合作，推動其另一子公司上海藥明生物技術有限公司從未經核實名單移除。

藥明生物股價逆市高開5.8%，開報51元。

藥明生物表示，集團致力於以最嚴格的合規標準及適用的法律法規運營，將繼續賦能生物製藥和生物技術合作夥伴惠及全球病患，並對集團的強勁增長充滿信心。

今年2月，美國商務部把33間中國企業納入「未經核實」實體名單（Unverified List， UVL），包括藥明生物兩間位於無錫和上海的公司列入「未經核實」實體名單，限制業務往來。7月時曾傳出兩間子公司或有望從上述名單中除名，因中國當局上周已經允許美國出口控制方面的官員到訪無錫，對該兩間公司進行檢查。

【理財要貼地】專家指投資名錶有「錢」景！勞力士金錶定鋼錶升值潛力更大？

【藥明生物】藥明生物：被美國納入未經核實名單對進口影響微小　復牌高開9%後曾倒跌

責任編輯︰梁浩碩

港股 藥明生物（02269）

上一篇文章

【港股市況】ATM跌逾1%至3%　藥明生物逆市揚　恒指早段曾跌逾400點（不斷更新）

下一篇文章

【大行看法】瑞銀財管李智穎：中港股三因素困擾、年底才有曙光　「內地人寧買二手樓，也不買一手樓」
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【外圍一周前瞻】美國9月CPI周四揭曉　市場料核心通脹走高0.2個百分點至6.5%
【外圍一周前瞻】美國9月CPI周四揭曉　市場料核心通脹走高0.2個百分點至6.5%
【美團3690】美團據報進軍香港及國際　仇廣宇領軍
【美團3690】美團據報進軍香港及國際　仇廣宇領軍
【美國加息】美國前財長薩默斯：11月加息75點子、12月再加50點子　屬適當加幅
【美國加息】美國前財長薩默斯：11月加息75點子、12月再加50點子　屬適當加幅
【香港通關】港府據報要求專家勿再推「0+0」　金融峰會或獲豁免「黃碼」要求可參與晚宴
【香港通關】港府據報要求專家勿再推「0+0」　金融峰會或獲豁免「黃碼」要求可參與晚宴
【阿里巴巴】WVR轉為在港主要上市可選納港股通　阿里巴巴轉港主要上市進程成焦點
【阿里巴巴】WVR轉為在港主要上市可選納港股通　阿里巴巴轉港主要上市進程成焦點
【內房危機】內媒：今年逾30城市推「一人購房全家幫」　子女可用父母公積金買樓供樓
【內房危機】內媒：今年逾30城市推「一人購房全家幫」　子女可用父母公積金買樓供樓
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款