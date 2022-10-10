【藥明生物】藥明生物逆市升近6%　無錫藥明生物已從美「未經核實名單」除名

▲ 【藥明生物】藥明生物︰無錫藥明生物已從美「未經核實名單」除名

藥明生物 （02269） 公布，於10月7日，其子公司之一無錫藥明生物技術股份有限公司在中國商務部協調下成功完成美國商務部現場最終用戶訪問後，已被美國商務部從未經核實名單中移除。公司仍積極與相關政府機構合作，推動其另一子公司上海藥明生物技術有限公司從未經核實名單移除。

藥明生物股價逆市高開5.8%，開報51元。

藥明生物表示，集團致力於以最嚴格的合規標準及適用的法律法規運營，將繼續賦能生物製藥和生物技術合作夥伴惠及全球病患，並對集團的強勁增長充滿信心。

今年2月，美國商務部把33間中國企業納入「未經核實」實體名單（Unverified List， UVL），包括藥明生物兩間位於無錫和上海的公司列入「未經核實」實體名單，限制業務往來。7月時曾傳出兩間子公司或有望從上述名單中除名，因中國當局上周已經允許美國出口控制方面的官員到訪無錫，對該兩間公司進行檢查。

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責任編輯︰梁浩碩