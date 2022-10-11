【藥明生物】藥明生物無錫子企獲剔出「未經核實名單」仍連跌兩日　富瑞：基本情境可升3倍

▲ 【藥明生物】藥明生物︰無錫藥明生物已從美「未經核實名單」除名

藥明生物 （02269） 周一公布，於10月7日，其子公司之一無錫藥明生物技術股份有限公司在中國商務部協調下成功完成美國商務部現場最終用戶訪問後，已被美國商務部從「未經核實名單（Unverified List， UVL）」中移除。藥明生物表示，正積極與相關政府機構合作，推動其另一子公司上海藥明生物技術有限公司從未經核實名單移除。

藥明生物周一股價逆市高開5.8%，開報51元，惟全日反覆轉跌2.5%。藥明生物今日延續弱勢，半日再跌2%，暫報46.05元。

藥明生物表示，集團致力於以最嚴格的合規標準及適用的法律法規運營，將繼續賦能生物製藥和生物技術合作夥伴惠及全球病患，並對集團的強勁增長充滿信心。

富瑞：目標價200元 受惠三大趨勢

在中美關係持續緊張下，藥明生物從UVL剔名，獲券商普遍看好。富瑞最新報告形容，藥明生物是醫療保健行業中風險回報率最吸引的股份之一，認為公司受惠藥企3大行業大趨勢：1）藥企持續增加外判研發、2）生物製藥發展快於化學製藥、3）立足中國並同時是出入中國的門戶。

富瑞預期，藥明生物很快可從合約生產（CMO）服務入帳明顯收入，令公司可捕捉下游銷售機會。

該行目前予藥明生物基本情境目標價為200元，相當於潛在升幅逾3倍，反映該行看好藥明生物每年可有100至120個新整合合約，並有多項資產在全球獲認可和商業化。

值得注意，富瑞所予目標價明顯高於近期其他大行目標價，野村最新報告指，中美關係緊張會影響投資者對CXO行業的態度，而最新剔出UVL名單消息可利好公司和行業氣氛，予藥明生物「買入」評級，目標價97.78元。

大摩指，藥明子企獲剔出UVL名單可緩解市場在拜登政府簽署推動生物製造行政命令後，對行業的憂慮，料藥明股價反應正面，續予目標價119.25元和「增持」評級。

藥明生物今年2月被列UVL清單 其後美方官員獲許入境實地檢查

今年2月，美國商務部把33間中國企業納入「未經核實」實體名單，包括藥明生物兩間位於無錫和上海的公司列入「未經核實」實體名單，限制業務往來。7月時曾傳出兩間子公司或有望從上述名單中除名，因中國當局上周已經允許美國出口控制方面的官員到訪無錫，對該兩間公司進行檢查。

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責任編輯︰梁浩碩