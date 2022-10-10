【稅貸戰2022】ZA Bank：今年稅貸難「鬥平」搶客　變陣推提早還款免手續費

稅季來襲，多家銀行至今未見推稅貸，與去年同期稅貸戰已開打相比，銀行今年反應明顯冷淡。ZA Bank 替任行政總裁兼零售銀行聯席主管冼迪雲接受本報訪問時表示，最快本月中旬會推稅貸，拆息急升下，今年難用「鬥平」方式搶客，料「變陣」推出靈活安排。他說︰「若客人可在譬如3個月內向我們還錢，我們會否可以免掉他所有費用（提早還款手續費）？」

冼表示，銀行業推稅貸冀搶優質客，故在一眾貸款產品中較薄利，但港元拆息年初以來急升，3個月拆息現已逾3厘，去年同期僅0.13厘，資金成本倍數幅度增加，而銀行在釐定稅貸息率水平時亦會考慮未來拆息走向，而今年外圍加息兇狠，市場現仍料明年上半年息率才有機會見頂，銀行倘推稅貸，「一定不會如去年般有筍價」，也不會像以往「大鑼大鼓」、向客戶提供諸多着數。至於虛擬銀行存款基礎因為遠薄於傳統銀行，冼指，虛銀對比傳統銀行，所受到資金成本上升的衝擊會更大，資金成本更易受拆息走向所影響，「很難會再用割喉價格蝕住做稅貸」。

截稿前，僅中銀香港（02388）已公布稅貸，以貸款額100萬元及還款期12個月計，最低稅貸息為1.68厘，已比該行去年首次推稅貸加價8點子，而該行去年曾大幅減價，稅貸息率低見1.25厘，盡管借貸額需達300萬元。

冼迪雲：較去年低位加價約0.6至0.7厘

ZA Bank去年則曾將借20萬元的稅貸息劈至1厘。冼稱，該行仍評估息率走向，惟預計稍後推出的稅貸實際年利率，要較去年低位加價約0.6至0.7厘，不過獲得該等息率的條件會較大眾化。他坦言加價後的利潤仍接近割喉位，但希望做普惠金融吸引多些客人在該行開戶，體驗虛銀服務。

至於提早清還稅貸免手續費安排，冼稱該安排於銀行間不普遍，指傳統銀行客戶若提前還清稅貸，一般需致電電話理財中心或到分行辦理，涉及步驟多，且產生一些營運成本。虛銀則有金融科技優勢，客戶只需在銀行App確保戶口有款項，「撳掣」就可提早清還貸款，就不需要再付之後期數的利息。

上海商業銀行執行副總裁兼零售銀行業務總監陳志偉認為，同業都希望盡量吸優質客，料銀行拆借資金成本的增幅，不會於稅貸息率上全數轉嫁客戶，故相信今年若客戶提取大額如100萬元或以上的稅貸，年利率只略高於比去年，仍是低於2厘，但借小額如10萬元稅貸，年利率或較去年至少加半厘。陳預料該行月內會推稅貸，最優惠年利率或跟去年1.38厘持平。

華僑永亨銀行回應指，美國連番加息，港元拆息續升，加息環境下，銀行存款成本定會提高，故整體業界的私貸息率會有上調空間，相信往年的超低息的稅貸計劃難在今年復現，而該行今年將推出稅貸早鳥優惠予客戶。大新銀行（02356）指，各行對稅貸有不同市場策略，難預測今年整體市場稅貸利率。

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記者：胡學能