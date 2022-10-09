▲ 【燈力無邊】與股壇名嘴 Jim Cramer 對賭 基金擬推反向ETF SJIM上市、節目推薦即沽空

股壇名嘴、《CNBC》人氣節目Mad Money主持人Jim Cramer 一向外國網友評為「燈神」，因其經常在節目推薦各種股票而聞名及評論大市表現，但通常結果喜憂參半。基金公司Tuttle Capital Management上周三向美國證交會SEC提交文件，計劃推出 Inverse Cramer ETF（美： SJIM），將逆向操作Jim Cramer 的投資建議。

Jim Cramer經常被美國網民取笑，例如Jim Cramer在2021年讚揚科技股女股神、被戲稱為「契媽」的Catherine Wood旗下Ark Investment Management表現，但其後Ark旗艦基金暴跌，此外，Jim Cramer在AMC（美︰AMC）暴跌 30% 之前推薦買入。

Tuttle Capital並非首次推出特定主題ETF，此前曾推出專門做空 Cathie Wood旗下ARK Innovation ETF（美：ARKK）的ETF SARK。

Jim Cramer推薦即沽空 看淡即建長倉

文件顯示，Inverse Cramer ETF 屬主動管理ETF 基金，意味著幕後的金融專業人士將通過 Twitter 或電視監察Jim Cramer 選股及整體市場推薦。然後，基金經理會沽空這些股票或使用衍生品，以逆向投資他的建議。如果Jim Cramer說他看淡股票或 ETF 時，基金經理就會持有長倉。

有外電引述CNBC回應指，Jim Cramer 一直是鼓勵長期投資和平衡的投資組合，包括指數基金和個股，他將 Mad Money 視為自己的課堂，並教育那些想通過洞察力和經驗挑選個股的人，幫助他們控制財務。

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編輯：李哲毅