【外圍一周前瞻】美國9月CPI周四揭曉　市場料核心通脹走高0.2個百分點至6.5%

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【四大資管】中國信達委任梁強為總裁、離開不足3年即回巢 此前曾調任東方、長城、華融高管
市場聚焦本周四公布的9月美國CPI物價指數，料按年升幅幅回落0.2個百分點至8.1%，按月升0.1百分點至0.2%，料核心CPI按年升幅走高0.2個百分點至6.5%，按月升幅回落0.2個百分點至0.4%。
由於能源及食品波動較大，投資界普遍將關注落在核心通脹上，並認為需要工資增長及租金出現明顯回落，通脹才算是開始受控。
通脹表現影響儲局對於加息幅度的取態，故美股勢對相關數據仍然敏感。
另外，同日FOMC將會公布會議紀錄。本周亦有聯儲局官員講話，包括芝加哥聯儲銀行行長埃文斯、儲局副主席布雷納、費城聯儲銀行行長哈克、克利夫蘭聯儲銀行行長梅斯特、儲局理事鮑曼及儲局新理事庫克等。
|美國本周重點數據一覧
|日期
|項目
|預測
|前值
|12/10/22
|9月PPI最終需求（按年）
|8.30%
|8.70%
|9月核心PPI（按年）
|7.30%
|7.30%
|13/10/22
|9月CPI（按年）
|8.10%
|8.30%
|9月核心CPI（按年）
|6.50%
|6.30%
|FOMC會議紀錄
|/
|/
|首領失業救濟金人數
|22.5萬
|21.9萬
|連續申領失業救濟金人數
|136.5萬
|136.1萬
|14/10/22
|9月美國零售銷售（按月）
|0.20%
|0.30%
|9月核心零售銷售（按月）
|－0.1%
|－0.3%
|10月密歇根大學消費者信心指數
|59
|58.6
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編輯：袁諾曦