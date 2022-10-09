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【外圍一周前瞻】美國9月CPI周四揭曉　市場料核心通脹走高0.2個百分點至6.5%

股市 21:24 2022/10/09

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【外圍一周前瞻】美國9月CPI周四揭曉　市場料核心通脹走高0.2個百分點至6.5%

市場聚焦本周四公布的9月美國CPI物價指數，料按年升幅幅回落0.2個百分點至8.1%，按月升0.1百分點至0.2%，料核心CPI按年升幅走高0.2個百分點至6.5%，按月升幅回落0.2個百分點至0.4%。

由於能源及食品波動較大，投資界普遍將關注落在核心通脹上，並認為需要工資增長及租金出現明顯回落，通脹才算是開始受控。

通脹表現影響儲局對於加息幅度的取態，故美股勢對相關數據仍然敏感。

另外，同日FOMC將會公布會議紀錄。本周亦有聯儲局官員講話，包括芝加哥聯儲銀行行長埃文斯、儲局副主席布雷納、費城聯儲銀行行長哈克、克利夫蘭聯儲銀行行長梅斯特、儲局理事鮑曼及儲局新理事庫克等。

美國本周重點數據一覧
日期 項目 預測 前值
12/10/22 9月PPI最終需求（按年） 8.30% 8.70%
9月核心PPI（按年） 7.30% 7.30%
13/10/22 9月CPI（按年） 8.10% 8.30%
9月核心CPI（按年） 6.50% 6.30%
FOMC會議紀錄 / /
首領失業救濟金人數 22.5萬 21.9萬
連續申領失業救濟金人數 136.5萬 136.1萬
14/10/22 9月美國零售銷售（按月） 0.20% 0.30%
9月核心零售銷售（按月） －0.1% －0.3%
10月密歇根大學消費者信心指數 59 58.6

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編輯：袁諾曦

美股 美國聯儲局 通脹 PPI CPI

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