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【新股IPO】內地護膚品生產商巨子生物據報已開展預路演　擬集資約39億

新股IPO 10:45 2022/10/10

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內地護膚品生產商巨子生物據報已開展預路演　擬集資約39億

內地專業皮膚護理產品生產商巨子生物（Giant Biogene）已通過聯交所上市聆訊，據外電引述消息人士指，巨子生物已開展預路演，擬集資約5億美元（約39.25億港元）。高盛及中金為聯席保薦人。

巨子生物為內地專業皮膚護理產品生產商，業務包括設計、開發和生產以重組膠原蛋白為關鍵生物活性成分的專業皮膚護理產品，以及利用稀有人參皂苷技術的保健食品。

巨子生物共有105項庫存單位（SKU），涵蓋功效性護膚品、醫用敷料和保健食品，旗下主要有8大品牌，包括中高端至高端護膚品牌：可復美、可麗金、可預、可痕、可復平、利妍、欣苷，以及保健食品品牌：參苷。

招股書引述弗若斯特沙利文資料指，按2021年的零售額計，巨子生物的市場份額約佔中國整體皮膚護理市場的1.1%。

巨子生物截至今年5月底止，收入按年增38.9%至7.23億元人民幣（人民幣，下同），淨利增加8.3%至3.13億元。

公司依託第三方電商平台如天貓、京東及拼多多等，以及社交媒體平台如抖音和小紅書對產品進行線上直銷，線上直銷產生的收入於今年首5個月佔比為43.6%。公司指，隨著持續在線上營銷方面投入更多資源並產生更高的線上營銷費用，淨利率可能會繼續下降。

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記者：宋佩恩

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