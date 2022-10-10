英億萬富豪圖阻普京財路 巨型莊園只准一間房開暖氣

俄羅斯總統普京一直依賴能源收益用於戰爭開支。英國手機零售商Phones4U創辦人兼億萬富豪考德威爾與妻子居住在巨型莊園，為阻止俄羅斯透過能源出口賺取更多收入，承諾帶頭減少能源消耗量，莊園冬天只准於一間房開暖氣。

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70歲的考德威爾（John Caudwell）與38歲妻子Modesta，目前居住於斯塔福德郡（Staffordshire）的一棟價值1,000萬英鎊（約8,705萬港元）的豪華莊園。

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俄烏戰爭爆發後，考德威爾夫婦收留了一對烏克蘭難民母子，讓兩人居住在莊園內一棟獨立兩房住宅。

考德威爾批評普京（Vladimir Putin）利用能源工業資助戰爭，因此他誓言要做一切事情令普京落於下風。

他明白英國人憂慮能源危機，但認為大家都應該為了俄烏戰爭減少能源消耗量。他承諾以身作則帶頭實踐這個理念，莊園內98%的地方都會維持低溫，只會於一間房內開暖氣。

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另外，英國國家電網（National Grid）警告，如果俄羅斯切斷對歐洲的天然氣供應，英國會面臨一個寒冷的冬天，甚至可能會停電3小時。

該公司早前提出一項計劃，如用戶在每日下午5時至晚上8時間停用如洗衣機﹑家用遊戲主機及滾筒式乾衣機等大耗電電器，可獲每千瓦時6英鎊（約52.2港元）獎勵。

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責任編輯：鄭錦玲