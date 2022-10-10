湯告魯斯將衝上太空 拍全球首部太空站外取景電影

荷里活巨星湯告魯斯經常親身上陣出演動作電影，於《壯志凌雲：獨行俠》（Top Gun：Maverick）的形象更深入民心。湯告魯斯近日再打算突破自我極限，環球電影公司女高層蘭利近日受訪時證實，湯告魯斯將會衝上太空拍電影，料成為全球首位能走出國際太空站、於外太空漫步的電影巨星。

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現年60歲的湯告魯斯（Tom Cruise）原定在去年10月與Space X合作上太空拍攝電影，可惜因新冠肺炎疫情打亂計劃。俄羅斯製作團隊搶「頭啖湯」，率先拍攝全球首部在太空取景的電影。

環球電影公司女高層蘭利（Donna Langley）近日受訪時透露，湯告魯斯與導演德格里文（Doug Liman）主動提出想跳出地球，在太空拍攝電影。蘭利表示電影公司同意合作，湯告魯斯即將帶觀眾飛上太空，坐火箭去太空取景。

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她續透露，這套電影絕大部分劇情在地球拍攝，但主角湯告魯斯會飛往太空拯救世界，甚至離開國際太空站漫步，成為全球首位在國際空間站外太空拍攝的電影明星。

責任編輯：郭麗明