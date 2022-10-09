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克里米亞大橋爆炸車主為俄籍男 事發時身處外國

環球社會熱點 19:15 2022/10/09

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克里米亞半島連接俄羅斯的跨海大橋克里米亞大橋上周六（8日）發生意外，橋上有汽車炸彈爆炸。俄媒報道，爆炸汽車的車主為一名俄羅斯男子，他自稱事發時身處國外與爆炸案無關。

烏克蘭推克里米亞大橋被炸郵票 民眾爭與爆炸畫作打卡 【下一頁】

俄媒指涉事卡車在爆炸前一段時間，曾穿越俄羅斯南部克拉斯諾達爾（Krasnodar）地區。車輛連續幾日穿過該省西部，包括通過這座橋與克里米亞相連的塔曼半島。

然後卡車向北行駛，在事發前一晚於閉路電視鏡頭消失約6小時。上周六（8日）較早時再於一個村莊出現。上述村莊距離該車最後被發現的地點約30分鐘車程，而相隔一小時後就發生了大橋爆炸案。

俄媒披露卡車車主為俄羅斯男子Samir Yusubov。而社交媒體上也出現一段影片，男子自稱為車主Samir，否認他牽涉克里米亞大橋爆炸案。

克里米亞民眾搶購燃料 排長龍坐渡輪離開當地 【下一頁】

Samir聲稱他現時不在俄羅斯，涉事卡車暫時交由父親的堂兄弟、任職貨運業的Makhir使用。據悉，Makhir是在網上接到訂單運貨，但沒有透露細節。

Samir的親屬聲稱，雖然卡車登記在Samir名下，但Makhir是卡車的實際擁有者。而事發前最少兩日前，Makhir就已經沒有和家人聯繫。

俄羅斯商業日報RBK聲稱，司機Makhir收到運輸化肥的訂單，可能不知道卡車載有甚麼貨物。而當局暫時沒有列出本案的嫌疑人。

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責任編輯：鄭錦玲

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