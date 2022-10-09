烏克蘭推克里米亞大橋被炸郵票 民眾爭與爆炸畫作打卡

克里米亞半島連接俄羅斯的跨海大橋克里米亞大橋上周六（8日）發生爆炸，造成3人死亡，俄方正調查事件原因。烏克蘭郵政部不久後發文，宣布下月推出一款「克里米亞大橋爆炸」主題郵票。首都基輔亦擺放一幅描繪事發場景的畫作，吸引大量民眾蜂擁「打卡」。

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象徵俄羅斯佔領克里米亞的克里米亞大橋（Kerch bridge）發生爆炸，暫未有組織承認責任。消息傳出後，烏克蘭民眾紛紛在社交媒體表達喜悅。烏克蘭郵政部同日亦宣布，下月上旬推出以克里米亞大橋爆炸為主題的郵票，限量發行700萬張。

郵政部公布的相片顯示，主題郵票一套七張，包括一個首日封、信封及卡片。郵票背景是克里米亞大橋，一男一女在大橋斷裂邊緣演繹電影《鐵達尼號》招牌動作，其中女子手持煙頭，其他貨車及物件跌落深淵。

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克里米亞大橋爆炸後恢復部分通車 俄潛水員檢查損毀情況（第五版） 【下一頁】

烏克蘭首都基輔同日亦擺放一件配有郵票畫框的畫作，展示克里米亞大橋兩端發生爆炸，吸引大批民眾排隊「打卡」。

烏克蘭國家安全和國防委員會秘書長達尼洛夫（Oleksiy Danilov）上周六在社交媒體Twitter上載一條大橋爆炸及瑪麗蓮夢露唱生日歌的片段，借事件祝賀俄羅斯總統普京（Vladimir Putin）上周五（7日）生日快樂。

責任編輯：郭麗明