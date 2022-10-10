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【復常人才挑戰】疫下餐飲業失6萬從業員　時薪80元亦無人問津

商業 11:00 2022/10/10

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疫情下餐飲業流失大量從業員，加劇人才荒的問題。（資料圖片）

上周起香港進一步放寬餐飲業的社交距離措施，包括提升宴會及每檯人數上限。加上社會憧憬入境隔離措施放寬至「0+0」，餐飲業有望生意重上正軌，但眼前請人難的挑戰難解，恐成為復常的一大障礙。

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餐飲業人手不足的問題一直存在，惟疫情爆發、移民潮令情況惡化。香港餐飲聯業協會會長黃家和透露，疫情下餐飲業流失大量從業員，疫情前業界大約有26萬人，現時只得約20萬人。有不少擁有資深經驗的從業員，部分退休，亦有些是移民海外或轉行。他補充，特別是疫情期間很多食肆經營受壓，導致結業，這些受影響的廚師、廚房助手因而「跳出來做老闆」，開設「兩餸飯」食店。創業一段時間後，他們再次打工的意欲不高，亦變相加劇業界請人困難的情況。

大型宴會人手更短缺

黃家和坦言，現時業內的薪金水平已較疫情前增加15至20%，但仍然難以聘請員工。他續指，以臨時工為例，以前平均時薪約50至60元，但現時上升至80元，亦沒有人應徵。特別是宴會逐步復常後，人手更為短缺，工資升幅更高，「連炒散亦請不到」。黃認為，隨著各類措施放寬，往後或會通關，業界將需要大量人手。如勞動力持續短缺，將對業界復甦構成壓力。

台式火鍋店寬巷子亦是面對人手不足的一員，該企傳訊總監林柏希指，每個崗位亦面對人手短缺的問題，包括樓面、接待員等。他稱，現時已是「鬥人工高」，薪金比疫情前已上漲15%，但招聘仍是十分困難，只得所需人手的7成。

復甦未明朗

林柏希又透露，留意到在疫情爆發前，大部分應徵的亦是年輕人，大概20多歲；但現時則是較年長、約40歲至50歲。他估計是經過經濟大洗牌後，這批人才欲轉換跑道，惟林認為此現象有好有壞，因他們在處理突發情況、應對客人時更成熟、更有經驗。

對於往後情況，林柏希坦言有不少擔憂。該店用盡各種渠道招聘，亦未能解決人手荒，恐陷入惡性循環的死局。員工成本愈來愈高，成本大幅上升，但經濟不明朗，亦難以轉嫁予顧客。即使大眾觀望經濟穩步復甦，但他直言一切亦只是估計階段，復甦情況是否如想像般理想、香港對於旅客而言，有多大吸引力等因素，仍是未知之數。

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記者：葉泳珊

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