▲ 【內房危機】內媒：今年逾30城市推「一人購房全家幫」 子女可用父母公積金買樓供樓

內地多個城市推出措施撐樓市，有內媒指，多個城市出台公積金新政，明確直系親屬可提取住房公積金助力購房者支付購房款或者償還房貸，粗略統計，今年以來，至少廣東潮州、珠海、深圳、福建泉州、天津、等超30個城市發佈公積金貸款新政，實行「一人購房全家幫」。

報道以四川綿陽為例，9月28日，四川綿陽市發布《綿陽市人民政府辦公室關於印發進一步促進綿陽市房地產市場平穩健康發展若干措施的通知》，《通知》提出，施行家庭住房公積金使用代際互助，即「一人購房全家幫」。本措施執行之日起至2023年6月30日，綿陽市正常繳存住房公積金的繳存職工，在綿陽市轄區內新購自住住房，可提取配偶及雙方直系親屬（僅限父母、子女）的住房公積金用於支付購房首付款和償還住房公積金貸款。

諸葛找房數據研究中心分析師梁楠指出，從形式上來看，「一人購房全家幫」政策調整分別從幫還貸、幫提取公積金付首付以及提取親屬公積金用於支付購房款等方面展開。梁楠認為，此類政策的出台主要是由於當前樓市修復進程緩慢，加之多地疫情有所反复，導致房地產交易市場走弱，各城因城施策適度調整樓市政策，通過直系親屬的助力來分擔購房者的經濟壓力，從需求端修復居民購買力，助力居民購房情緒的提振，預計後續一些樓市景氣度不高的城市有望跟進此類政策，促進市場預期修復。

相關文章：

【內房危機】瑞銀：若旭輝急需售產 碧桂園及恒地有機入貨

【中國經濟】恒生降今年中國增長預測至3.7% 疫情＋內房仍是經濟主要挑戰

編輯：李哲毅