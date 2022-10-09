▲ 【香港經濟】陳茂波：港金融服務對經濟貢獻大新加坡1.5倍 籲毋須妄自菲薄及迴避不足

財政司司長陳茂波發表網誌，指坊間關心香港與新加坡金融業間比較方法，因此列出一系列數據，支持本地金融業發展較新加坡發達；呼籲各界毋須對香港金融中心地位妄自菲薄，也不用迴避香港不足。陳茂波指「0+3」推出後，有助恢復各界對香港國際金融中心的信心。

陳茂波：去年港股市值較新加坡高7倍

以金融服務業規模為例，港股2021年的市值及上市公司較新加坡高7倍及2.7倍，涉42萬億元及2500間公司；香港綠色及可持續國際債券發行量，去年為亞洲首位，錄313億元；香港亦為亞洲最大對沖基金及繼內地第二大私募中心，資產規模涉4.5萬億美元及1800億美元，私募基金較新加坡多4倍。截至去年底本地人民幣總存款額逾9000億元人民幣，為全球最大人民幣存款佔比。經濟貢獻於2020年共錄逾760億元，較新加坡多1.5倍。

陳茂波：香港為全球第二大經濟體下的國際金融中心

陳茂波認為，若全面審視客觀環境和因素，便會明白香港實在是充滿機遇、前景亮麗。跟其他國際金融中心比較，香港最大、最核心的優勢，在於香港是國家—全球第二大經濟體—中首屈一指的國際金融中心，並具有難以複製、難以取代的「一國兩制」下超級聯繫人角色，這也是他們籌劃香港長遠發展的根本起點。與此同時，香港的金融市場現時多項環節仍然表現突出、比較優勢明顯，加上新一屆政府正採取更積極、更主動出擊的發展模式，將為香港創造新的發展優勢和空間。

他續指，香港作為國際金融中心，同時也是國家的國際金融中心，有著先行者及已發展市場「量與質」的優勢，展望未來發展有著龐大機遇，但與此同時，世界百年未見大變局的加速演變，亦帶來挑戰。

投資峰會將於11月2日舉行 金管局加推研討會

投資峰會將於11月2日舉行，陳茂波指當局正準備的如火如荼，金管局將聯同金融學院於峰會翌日（即11月3日）增辦一場「國際投資對話」研討會以回應業界反應，題目為《投資於風雲變幻時》，嘉賓涉來自多個基金界別專家，如傳統長倉基金、老牌私募基金、基建融資專家、大型對沖基金等。

《投資於風雲變幻時》研討會將分享在現時風雲變幻的宏觀環境下如何應對挑戰及抓住機遇，料有關實戰經驗及獨特觀點，能為與會者帶來更全面、更多角度視野，審視當前投資形勢。這場研討會亦設公眾現場直播。

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記者：宋佩恩