諾貝爾文學獎得主促法國民眾示威 抗議馬克龍應對通脹不力

今屆諾貝爾文學獎得主、82歲法國女作家埃爾諾（Annie Ernaux）熱衷政治，與一眾法國知識分子聯署發表文章，呼籲民眾參加下周日（16日）舉行的左翼遊行，抗議總統馬克龍應對通脹不力。

法國女作家奪文學獎 自傳體作品呈現個人記憶根源 【下一頁】

包括諾貝爾文學獎得主埃爾諾在內等69名法國知識分子，周日（9日）在當地報章《 Le Journal du Dimanche》發表聯署文章，呼籲民眾下周日參加由極左政黨「不屈法國」 （La France Insoumise）發起的遊行，反對當局應對高昂生活成本及氣候問題無能。

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文章稱總統馬克龍（Emmanuel Macron）協助貧困民眾應對通脹方面不力，更容許部分公司從中賺取暴利。文章斥馬克龍借通脹為由擴大貧富差距、助長商家資本收入，批評他毫無作為。文章最後強調，參加遊行是出於自願，指民眾可根據政治意願決定。

馬克龍正面臨多項經濟難題，包括工會強烈反對退休金改革，以及多個行業要求加薪並發起罷工，擾亂部分地區經濟。

而諾貝爾獎委員會上周宣布埃爾諾獲文學獎時，形容她的創作之路漫長而艱辛，其作品始終從不同角度審視一個性別、語言及階級都存在巨大差異的生活。

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責任編輯：郭麗明