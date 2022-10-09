克里米亞民眾搶購燃料 排長龍坐渡輪離開當地

克里米亞半島連接俄羅斯的跨海大橋克里米亞大橋上，上周六（8日）有汽車炸彈爆炸釀成3死。俄羅斯當局試圖安撫民眾，但當地人憂慮後勤短缺紛紛搶購燃料，更有大量人排長龍乘坐渡輪爭相離開當地。

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克里米亞大部分產品均經由鐵路途經克里米亞大橋（Kerch bridge）大橋運入，俄羅斯任命的赫爾松（Kherson）地區副行政長官Kirill Stremousov表示，雖然爆炸不會對軍隊供應造成太大影響，但克里米亞的物流會出現問題。

俄羅斯任命的克里米亞總督Sergei Aksyonov則保證，當地的燃料和糧食供應仍然充足，目前的儲存量分別夠用一個多月及兩個多月。

塞瓦斯托波爾（Sevastopol）總督Mikhail Razvozzhayev也強調，克里米亞並沒有與外界隔絕，呼籲民眾保持冷靜及避免恐慌。

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不過大橋爆炸後，當地加油站職員隨即調整汽油價格。克里米亞首府首府辛菲羅波爾（Simferopol）、塞瓦斯托波爾、雅爾塔（Yalta）等城市的油站都出現長龍，有大量人爭相買燃料。

社交媒體更流傳不少片段，其中一段顯示有名男子攀爬至高處準備調整油站標示牌上的油價，而另一段片則顯示油站外等候入油的車龍長約1公里。

第三段影片更顯示，試圖乘渡輪離開克里米亞的人於港口排起長龍。

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責任編輯：鄭錦玲