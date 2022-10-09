  • 29°C
香港時間 : 20221009日 (週日) 17:48
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

克里米亞民眾搶購燃料 排長龍坐渡輪離開當地

環球政治 17:14 2022/10/09

分享：

分享：

克里米亞半島連接俄羅斯的跨海大橋克里米亞大橋上，上周六（8日）有汽車炸彈爆炸釀成3死。俄羅斯當局試圖安撫民眾，但當地人憂慮後勤短缺紛紛搶購燃料，更有大量人排長龍乘坐渡輪爭相離開當地。

【烏克蘭戰爭】扎波羅熱受襲釀多死 核電廠再失外部電力供應 【下一頁】

克里米亞大部分產品均經由鐵路途經克里米亞大橋（Kerch bridge）大橋運入，俄羅斯任命的赫爾松（Kherson）地區副行政長官Kirill Stremousov表示，雖然爆炸不會對軍隊供應造成太大影響，但克里米亞的物流會出現問題。

俄羅斯任命的克里米亞總督Sergei Aksyonov則保證，當地的燃料和糧食供應仍然充足，目前的儲存量分別夠用一個多月及兩個多月。

塞瓦斯托波爾（Sevastopol）總督Mikhail Razvozzhayev也強調，克里米亞並沒有與外界隔絕，呼籲民眾保持冷靜及避免恐慌。

克里米亞大橋爆炸後恢復部分通車 俄潛水員檢查損毀情況（第五版） 【下一頁】

不過大橋爆炸後，當地加油站職員隨即調整汽油價格。克里米亞首府首府辛菲羅波爾（Simferopol）、塞瓦斯托波爾、雅爾塔（Yalta）等城市的油站都出現長龍，有大量人爭相買燃料。

社交媒體更流傳不少片段，其中一段顯示有名男子攀爬至高處準備調整油站標示牌上的油價，而另一段片則顯示油站外等候入油的車龍長約1公里。

第三段影片更顯示，試圖乘渡輪離開克里米亞的人於港口排起長龍。

追蹤國際熱話，立即免費下載《香港經濟日報》App【按此

責任編輯：鄭錦玲

開啟hket App，閱讀全文

相關文章

【烏克蘭戰爭】扎波羅熱受襲釀多死 核電廠再失外部電力供應
今日
【烏克蘭戰爭】扎波羅熱受襲釀多死 核電廠再失外部電力供應
克里米亞大橋爆炸後恢復部分通車 俄潛水員檢查損毀情況（第五版）
今日
克里米亞大橋爆炸後恢復部分通車 俄潛水員檢查損毀情況（第五版）
OPEC+宣布石油減產 美民主黨人敦促反擊沙特
2022/10/07
OPEC+宣布石油減產 美民主黨人敦促反擊沙特
澤連斯基籲北約對俄先發制人 俄斥圖引第三世界大戰
2022/10/07
澤連斯基籲北約對俄先發制人 俄斥圖引第三世界大戰
普京70歲生日 獲金正恩讚揚打破美國勢力威脅
2022/10/07
普京70歲生日 獲金正恩讚揚打破美國勢力威脅

你可能感興趣

【烏克蘭戰爭】扎波羅熱受襲釀多死 核電廠再失外部電力供應
今日 15:17
【烏克蘭戰爭】扎波羅熱受襲釀多死 核電廠再失外部電力供應
克里米亞大橋爆炸後恢復部分通車 俄潛水員檢查損毀情況（第五版）
今日 15:10
克里米亞大橋爆炸後恢復部分通車 俄潛水員檢查損毀情況（第五版）
OPEC+宣布石油減產 美民主黨人敦促反擊沙特
17:32 2022/10/07
OPEC+宣布石油減產 美民主黨人敦促反擊沙特
地緣政治 軍事 經濟 俄羅斯 克里米亞 戰爭

上一篇文章

諾貝爾文學獎得主促法國民眾示威 抗議馬克龍應對通脹不力

下一篇文章

新型冠狀肺炎全球疫情（10月09日 時間17:00）
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

克里米亞大橋爆炸後恢復部分通車 俄潛水員檢查損毀情況（第五版）
克里米亞大橋爆炸後恢復部分通車 俄潛水員檢查損毀情況（第五版）
新型冠狀肺炎全球疫情（10月09日 時間17:00）
新型冠狀肺炎全球疫情（10月09日 時間17:00）
新加坡再寬防疫 未打針人士可堂食
新加坡再寬防疫 未打針人士可堂食
「木星衝」香港今晚凌晨登場 相隔59年最接近地球
「木星衝」香港今晚凌晨登場 相隔59年最接近地球
【烏克蘭戰爭】扎波羅熱遇襲多人死傷 克里米亞大橋恢復部分通車（不斷更新）
【烏克蘭戰爭】扎波羅熱遇襲多人死傷 克里米亞大橋恢復部分通車（不斷更新）
英國恐冬天數日停電3小時 官員：「非要求減少使用能源」
英國恐冬天數日停電3小時 官員：「非要求減少使用能源」
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款