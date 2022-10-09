【烏克蘭戰爭】扎波羅熱受襲釀多死 核電廠再失外部電力供應

俄烏戰爭持續，烏克蘭軍方稱南部城市扎波羅熱遭12枚俄羅斯導彈炮擊，造成最少12人死亡及49人受傷。扎波羅熱核電廠亦同樣遇襲，廠內唯一的外部電力供應再度中斷，需要緊急改用柴油發電機維持運作。

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扎波羅熱州長斯塔魯赫（Oleksandr Starukh）於Telegram表示，當地最少受12枚俄羅斯導彈襲擊，導致五座住宅被夷為平地、一棟九層樓高的建築物部分被摧毀，大量平民埋在瓦礫之中。斯塔魯赫稱，襲擊造成最少12人死亡及49人受傷，包括6名兒童。

距離扎波羅熱市約125公里以外、遭俄軍控制的扎波羅熱核電廠亦遭受炮轟。國際原子能機構（IAEA）與烏克蘭國家核能公司Energoatom上周六（8日）稱，襲擊使核電廠唯一的外部電力供應再度中斷，現時依賴靠應急柴油發電機來冷卻反應堆並滿足其他安全要求。

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雖然核電廠內6座核反應堆已經關閉，但仍需要持續的電力供應，來維持內部核燃料冷卻，防止釋出放射性物質。

但Energoatom負責人科廷（Petro Kotin）警告，柴油發電機的燃料供應有限，工作人員正在努力為發電機提供更多燃料，避免發生核災難。

IAEA總幹事格羅西（Rafael Grossi）發聲明批評襲擊核電廠的唯一外部電源是極不負責任，強調須保護扎波羅熱核電廠。格羅西稱即將前往俄羅斯及烏克蘭，冀在核電廠周圍建立核安全保護區達成一致共識。

責任編輯：郭麗明