  • 30°C
香港時間 : 20221009日 (週日) 15:47
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【烏克蘭戰爭】扎波羅熱受襲釀多死 核電廠再失外部電力供應

環球社會熱點 15:17 2022/10/09

分享：

分享：

俄烏戰爭持續，烏克蘭軍方稱南部城市扎波羅熱遭12枚俄羅斯導彈炮擊，造成最少12人死亡及49人受傷。扎波羅熱核電廠亦同樣遇襲，廠內唯一的外部電力供應再度中斷，需要緊急改用柴油發電機維持運作。

克里米亞大橋爆炸後恢復部分通車 俄潛水員檢查損毀情況（第五版） 【下一頁】

扎波羅熱州長斯塔魯赫（Oleksandr Starukh）於Telegram表示，當地最少受12枚俄羅斯導彈襲擊，導致五座住宅被夷為平地、一棟九層樓高的建築物部分被摧毀，大量平民埋在瓦礫之中。斯塔魯赫稱，襲擊造成最少12人死亡及49人受傷，包括6名兒童。

距離扎波羅熱市約125公里以外、遭俄軍控制的扎波羅熱核電廠亦遭受炮轟。國際原子能機構（IAEA）與烏克蘭國家核能公司Energoatom上周六（8日）稱，襲擊使核電廠唯一的外部電力供應再度中斷，現時依賴靠應急柴油發電機來冷卻反應堆並滿足其他安全要求。

拜登：普京核威脅並非開玩笑 華府宣佈採購碘片 【下一頁】

雖然核電廠內6座核反應堆已經關閉，但仍需要持續的電力供應，來維持內部核燃料冷卻，防止釋出放射性物質。

但Energoatom負責人科廷（Petro Kotin）警告，柴油發電機的燃料供應有限，工作人員正在努力為發電機提供更多燃料，避免發生核災難。

IAEA總幹事格羅西（Rafael Grossi）發聲明批評襲擊核電廠的唯一外部電源是極不負責任，強調須保護扎波羅熱核電廠。格羅西稱即將前往俄羅斯及烏克蘭，冀在核電廠周圍建立核安全保護區達成一致共識。

責任編輯：郭麗明

開啟hket App，閱讀全文

相關文章

新加坡再寬防疫 未打針人士可堂食
2022/10/08
新加坡再寬防疫 未打針人士可堂食
克里米亞大橋爆炸後恢復部分通車 俄潛水員檢查損毀情況（第五版）
今日
克里米亞大橋爆炸後恢復部分通車 俄潛水員檢查損毀情況（第五版）
英國恐冬天數日停電3小時 官員：「非要求減少使用能源」
2022/10/07
英國恐冬天數日停電3小時 官員：「非要求減少使用能源」
OPEC+宣布石油減產 美民主黨人敦促反擊沙特
2022/10/07
OPEC+宣布石油減產 美民主黨人敦促反擊沙特
【諾貝爾獎】著名白俄人權運動家 俄烏兩組織合奪和平獎
2022/10/07
【諾貝爾獎】著名白俄人權運動家 俄烏兩組織合奪和平獎

你可能感興趣

新加坡再寬防疫 未打針人士可堂食
14:28 2022/10/08
新加坡再寬防疫 未打針人士可堂食
克里米亞大橋爆炸後恢復部分通車 俄潛水員檢查損毀情況（第五版）
今日 15:10
克里米亞大橋爆炸後恢復部分通車 俄潛水員檢查損毀情況（第五版）
英國恐冬天數日停電3小時 官員：「非要求減少使用能源」
18:20 2022/10/07
英國恐冬天數日停電3小時 官員：「非要求減少使用能源」
地緣政治 軍事 災難 烏克蘭 俄羅斯 戰爭 核能 核災 Telegram

下一篇文章

克里米亞大橋爆炸後恢復部分通車 俄潛水員檢查損毀情況（第五版）
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

克里米亞大橋爆炸後恢復部分通車 俄潛水員檢查損毀情況（第五版）
克里米亞大橋爆炸後恢復部分通車 俄潛水員檢查損毀情況（第五版）
新加坡再寬防疫 未打針人士可堂食
新加坡再寬防疫 未打針人士可堂食
【烏克蘭戰爭】扎波羅熱遇襲多人死傷 克里米亞大橋恢復部分通車（不斷更新）
【烏克蘭戰爭】扎波羅熱遇襲多人死傷 克里米亞大橋恢復部分通車（不斷更新）
「木星衝」香港今晚凌晨登場 相隔59年最接近地球
「木星衝」香港今晚凌晨登場 相隔59年最接近地球
新型冠狀肺炎全球疫情（10月09日 時間15:00）
新型冠狀肺炎全球疫情（10月09日 時間15:00）
英國恐冬天數日停電3小時 官員：「非要求減少使用能源」
英國恐冬天數日停電3小時 官員：「非要求減少使用能源」
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款