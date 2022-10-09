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【旅遊復甦】日本全國旅行支援　各地政府自行「加碼」

商業 14:13 2022/10/09

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日本推出「全國旅行支援」國內遊支援，地方政府將自行「加碼」優惠。（法新社圖片）

日本重啟旅遊觀光產業，將在10月11起推出「全國旅行支援」，針對從日本各地出發的國內遊提供最高40%補貼。隨實施日將至，各地方政府亦安排自行「加碼」優惠，希望吸引民眾前往。

【美容科技】屈臣氏推出Skinfie Lab　一張自拍測膚質、推薦護膚方案

在岡山縣，針對假期在縣內旅行的育兒家庭，高中生以下的兒童每人可獲額外2000日圓的土產飲食店優惠券，觀光部門表示希望民眾能在假日享受家庭旅行的樂趣。至於福井縣則在平日旅遊住宿滿10000日圓的70歲以上長者，額外提供1000日圓土產飲食店優惠券。

另有縣市亦自行擴大優惠券適用行業，舉如長野縣提供1000日圓優惠券用於乘搭的士往返住宿地點，鳥取縣則在其他觀光設施提供6折優惠券最多1000日圓上限，負責人表示希望可為未能受惠於「全國旅行支援」的觀光設施提供支援。至於鹿兒島縣亦希望振興離島旅遊，針對前往屋久島的民眾，額外提供每人最多3000日圓的住宿及交通補貼。

「全國旅行支援」計劃提供補貼最高可達40%，每人每晚住宿上限連交通補貼為8000日圓、其他5000日圓、而土產飲食店等可使用的當地優惠券平日為3000日圓、假日為1000日圓。住宿連交通補貼的封頂金額為11000日圓(約600港元)。當地民眾申請須提出3針記錄及核酸陰性結果證明。

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責任編輯:王浩賢

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