【再創新高】最新票房突破6,801萬元！《明日戰記》超越《屍殺列車》 成香港電影史上最高票房亞洲電影

港產科幻電影《明日戰記》，繼日前正式成為香港電影史上華語片票房第一位後，最新票房數字突破6,801萬元超越韓片《屍殺列車》，成為香港電影史上最高票房亞洲電影。

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《明日戰記》由古天樂任總監製兼領銜主演，吳炫輝執導，劉青雲、劉嘉玲領銜主演，姜皓文、謝君豪主演、張家輝友情客串及一眾新世代演員胡子彤、朱鑑然、吳肇軒、張文傑及羅浩銘等演出。

在戲中飾演大反派少將的張家輝，今日（9/10）聯同吳肇軒、胡子彤及羅浩銘，去到K11 Art House出席《明日戰記》謝票活動，家輝更以戲中金句向在觀眾打招呼，他說：「大家好，我就係天幕。」現場有觀眾以「化骨龍」稱呼家輝，他聞言笑言：「我係天幕，其實套戲冇張家輝，化骨龍就最好唔好再提。」現場有觀眾表示已看過《明日戰記》31次，笑指對方比電影剪片看得還要多。家輝則指自己看過60多次。

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總監製古天樂雖然不在港，但亦以視像電話與家輝通話，一齊撐《明日戰記》謝票場，對於票房衝破突破6801萬元，古仔在電話中表示：「希望可以達到7,500、7,800萬，愈多愈好。」家輝在電話中笑問古仔，何時回港開幾齣戲給他演，古仔連聲大笑說好。

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責任編輯：嚴浩文