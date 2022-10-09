  • 23°C
香港時間 : 20221010日 (週一) 02:27
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

會員活動

專題:iM新經濟時代

熱門關鍵字 : 公屋裝修 金價 美股 財務自由 室內設計 居屋 IPO 巴菲特 李嘉誠 特約
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【再創新高】最新票房突破6,801萬元！《明日戰記》超越《屍殺列車》 成香港電影史上最高票房亞洲電影

理財智慧 23:00 2022/10/09

分享：

分享：

港產科幻電影《明日戰記》，繼日前正式成為香港電影史上華語片票房第一位後，最新票房數字突破6,801萬元超越韓片《屍殺列車》，成為香港電影史上最高票房亞洲電影。

【溫股知新】恒指超賣待反彈 兩招部署任你揀

《明日戰記》由古天樂任總監製兼領銜主演，吳炫輝執導，劉青雲、劉嘉玲領銜主演，姜皓文、謝君豪主演、張家輝友情客串及一眾新世代演員胡子彤、朱鑑然、吳肇軒、張文傑及羅浩銘等演出。

在戲中飾演大反派少將的張家輝，今日（9/10）聯同吳肇軒、胡子彤及羅浩銘，去到K11 Art House出席《明日戰記》謝票活動，家輝更以戲中金句向在觀眾打招呼，他說：「大家好，我就係天幕。」現場有觀眾以「化骨龍」稱呼家輝，他聞言笑言：「我係天幕，其實套戲冇張家輝，化骨龍就最好唔好再提。」現場有觀眾表示已看過《明日戰記》31次，笑指對方比電影剪片看得還要多。家輝則指自己看過60多次。

【延伸閱讀】《飯戲攻心》票房破6,000萬元超越《功夫》 躍升香港史上港產片票房第8位 勢登香港史上喜劇票房No.1

【延伸閱讀】《明日戰記》票房衝破6,625萬元 成香港電影史上華語片票房首位 古天樂感謝觀眾支持港產片

 總監製古天樂雖然不在港，但亦以視像電話與家輝通話，一齊撐《明日戰記》謝票場，對於票房衝破突破6801萬元，古仔在電話中表示：「希望可以達到7,500、7,800萬，愈多愈好。」家輝在電話中笑問古仔，何時回港開幾齣戲給他演，古仔連聲大笑說好。

    點擊圖片放大
    +5
    +4

【青姐話】結餘快清零 定存最有型

【《iMoney》最具國際視野的資理財創富頻道 -- 融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv

#國際視野 精明理財 盡在iMoney網站【imoneymag.com

#如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請【https://bit.ly/2zJY7DJ

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機

責任編輯：嚴浩文

開啟hket App，閱讀全文
電影 古天樂 張家輝 劉青雲 劉嘉玲 姜皓文 胡子彤 吳肇軒 張文傑 朱鑑然

下一篇文章

【蘋果產品】專家：AirPods及Mac配件 將由Lightning接口改用USB-C接口 趕及2024年歐盟法律限期前實施

緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【家居設計】夫婦花21萬輕裝潢蝸居　293呎單位都有一房一廳　兼具空間感有何妙法？
【家居設計】夫婦花21萬輕裝潢蝸居　293呎單位都有一房一廳　兼具空間感有何妙法？
【空氣污染】空氣質素健康指數風險級別或達嚴重水平 環保署籲市民減少在戶外逗留時間
【空氣污染】空氣質素健康指數風險級別或達嚴重水平 環保署籲市民減少在戶外逗留時間
【再創新高】《飯戲攻心》票房破6,000萬元超越《功夫》 躍升香港史上港產片票房第8位 勢登香港史上喜劇票房No.1
【再創新高】《飯戲攻心》票房破6,000萬元超越《功夫》 躍升香港史上港產片票房第8位 勢登香港史上喜劇票房No.1
【帶你睇盤】大埔名牌上車屋苑　兩房叫價508萬
【帶你睇盤】大埔名牌上車屋苑　兩房叫價508萬
【免費活動】AXA西九文化區辦大型嘉年華 10月8至9日舉行費用全免 入內文即睇報名方法
【免費活動】AXA西九文化區辦大型嘉年華 10月8至9日舉行費用全免 入內文即睇報名方法
【抽獎活動】為慶祝成立160周年 香港中華煤氣推「煤氣160一路賞您大抽獎」將送出總值超過160萬元獎賞
【抽獎活動】為慶祝成立160周年 香港中華煤氣推「煤氣160一路賞您大抽獎」將送出總值超過160萬元獎賞
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款