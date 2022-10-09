【蘋果產品】專家：AirPods及Mac配件 將由Lightning接口改用USB-C接口 趕及2024年歐盟法律限期前實施

歐洲議會於本月4日宣布，強制所有在歐盟地區內銷售的攜帶式電子產品製造商，必須於2024 年底之前，將USB-C作為通用充電接口。彭博社記者Mark Gurman透露， 蘋果（AAPL）一直在修改其產品規格，以滿足全新的法律要求。

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Mark Gurman相信，蘋果大部分產品都能於2024年底限期前，滿足全新的法律要求。他稱，2023年秋季發表的iPhone 15，將比歐盟的要求提前1年配備USB-C接口。現役型號iPad中唯一配備Lightning接口的入門級iPad，亦預計在今年年底切換至USB-C接口。

他推測，假如蘋果在2024年3月發表配備Lightning接口而非USB-C接口的新型號iPhone SE，它將能符合歐盟法律，因為發表時間仍是在今年年底前。不過，到了2025年或2026年發表的再下一代iPhone SE，則必須要配備USB-C接口。

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他亦指所有型號的AirPods，精妙滑鼠、精妙鍵盤及精妙觸控板，在發表時新版本是亦需要將接口切換至USB-C。他預計明年幾款主要的Mac電腦將會升級，包括全新的iMac和Mac Pro。

儘管蘋果全線產品系列都會轉向 USB-C，但他認為USB-C時代將遠遠短於30針的iPod連接器或Lightning的使用期限，至少對於蘋果的移動裝置而言。iPod連接器和Lightning在蘋果設備上使用大約11年才被淘汰，而他仍然相信一個完全無接口的無線裝置，將會是蘋果的未來，2017年開發告吹的AirPower最終仍將會實現。

他補充，在未來幾年的某個時刻，蘋果可能會開始在iPhone和iPad上，完全過度至無線充電，此做法在很大程度上使得這些裝置毋須受到歐盟相關USB-C強制法律的約束。

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責任編輯：嚴浩文