【旅遊復常】「0+3」帶動出入境人數 出境人次相比安排實施前增近30% 9月30日錄得超過2.3萬人次

政府由9月26日起開始實施「0+3」抵港入境檢疫措施，安排推行將近兩星期，運輸及物流局表示，除了帶動了出入境人數外，航空和運輸業亦喜迎新氣象。

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運輸及物流局指出，在過去一個星期（10月1日至7日），經機場出境人次約4.8萬人，較「0+3」安排實施前的一個星期（9月19至25日）多超過1萬人，增幅近30%。香港國際機場8月的客運量（包括出境、入境和過境）每天約1.5萬人次。9月26日實施「0+3」安排後，客運量增至平均每天約1.9萬人次。9月30日更錄得超過2.3萬人次，為2022年的最高紀錄。

各航空公司有見及此，正部署逐步加開航班和航點，例如國泰航空表示會在10月加開逾200對航班，香港快運亦表示於10月至12月間陸續加開逾400班航班。機組人員方面，本地航空公司近日更有大型招聘活動，以滿足不斷增加的營運需求。

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往來機場的陸路交通方面，港鐵由8月起已率先加密機場快綫的班次，運輸署亦積極與公共運輸營辦商協商，增加往來機場的巴士班次，應付穩步上升的乘客量。的士業界亦非常歡迎「0+3」安排，可以重新接載抵港人士直接前往目的地，讓抵港人士有更多的交通選擇。

運輸及物流局局長林世雄表示，樂見航空和陸路運輸在「0+3」安排下，循序漸進地提升運力。運輸及物流局人員會繼續積極與本地及海外航空公司保持溝通，讓各航空公司充份掌握香港的最新情況，好讓該局能把握香港航空業有序復常的商機，穩步提升服務，滿足市場的需求。

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責任編輯：嚴浩文