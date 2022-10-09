【旅遊復常】日本重啟自由行訪日需求急增 全日空稱12月至1月機票的預約數目 相比放寬措施前增加5倍

日本自宣布即將於本周二（11日）重啟自由行後，各地旅客訪日需求急增。據日經新聞報道，由於日本政府放寬入境防疫措施，全日空（ANA）稱海外飛往日本的國際航線，由本年底到下年初的這段期間的機票預約數目增加了5倍，來自香港等亞洲訪日遊客的需求正在增加。日本國內線方面，本月8日至10日連續三日假期的旅客人數，亦預計會增加至去年的2倍。

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日本政府於上月22日宣布取消每日入境人數上限，並重啟自由行，由此帶動了各地遊客的訪日需求，日元疲弱亦令有助增加香港及新加坡等地的訪日遊客。於9月24至30日由海外飛往日本的國際航線機票的每日預約數目（12月至1月期間的航班），與宣布放寬措施前的9月5至11日相比增加了5倍。

ANA控股社長芝田浩二表示，「國際航線的邊境限制已經基本放寬，航班預約數目正在增加，我們將不斷恢復航班規模。」

從日本國內航線來看，預計10月10日的旅客人數將達到約14萬人，在新冠疫情下創出新高。從目的地來看，據知沖繩、九州和北海道最受歡迎。

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責任編輯：嚴浩文