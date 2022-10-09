  • 26°C
香港時間 : 20221009日 (週日) 21:52
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

會員活動

專題:iM新經濟時代

熱門關鍵字 : 公屋裝修 金價 美股 財務自由 室內設計 居屋 IPO 巴菲特 李嘉誠 特約
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【旅遊復常】日本重啟自由行訪日需求急增 全日空稱12月至1月機票的預約數目 相比放寬措施前增加5倍

環球政經 18:03 2022/10/09

分享：

分享：

日本自宣布即將於本周二（11日）重啟自由行後，各地旅客訪日需求急增。據日經新聞報道，由於日本政府放寬入境防疫措施，全日空（ANA）稱海外飛往日本的國際航線，由本年底到下年初的這段期間的機票預約數目增加了5倍，來自香港等亞洲訪日遊客的需求正在增加。日本國內線方面，本月8日至10日連續三日假期的旅客人數，亦預計會增加至去年的2倍。

【溫股知新】恒指超賣待反彈 兩招部署任你揀

日本政府於上月22日宣布取消每日入境人數上限，並重啟自由行，由此帶動了各地遊客的訪日需求，日元疲弱亦令有助增加香港及新加坡等地的訪日遊客。於9月24至30日由海外飛往日本的國際航線機票的每日預約數目（12月至1月期間的航班），與宣布放寬措施前的9月5至11日相比增加了5倍。　　

ANA控股社長芝田浩二表示，「國際航線的邊境限制已經基本放寬，航班預約數目正在增加，我們將不斷恢復航班規模。」

 從日本國內航線來看，預計10月10日的旅客人數將達到約14萬人，在新冠疫情下創出新高。從目的地來看，據知沖繩、九州和北海道最受歡迎。

【大行點睇】「0+3」刺激商務旅遊 富瑞：料寫字樓率先復甦 最看好呢2隻商業地產股【下一頁

    點擊圖片放大
    +10
    +9

【青姐話】結餘快清零 定存最有型

【《iMoney》最具國際視野的資理財創富頻道 -- 融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv

#國際視野 精明理財 盡在iMoney網站【imoneymag.com

#如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請【https://bit.ly/2zJY7DJ

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機

責任編輯：嚴浩文

開啟hket App，閱讀全文
旅遊資訊 自由行 疫情 機票 日本 日圓 北海道 九州 沖繩 防疫措施

上一篇文章

【旅遊復常】「0+3」帶動出入境人數 出境人次相比安排實施前增近30% 9月30日錄得超過2.3萬人次

下一篇文章

【再創新高】《飯戲攻心》票房破6,000萬元超越《功夫》 躍升香港史上港產片票房第8位 勢登香港史上喜劇票房No.1
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【免費活動】AXA西九文化區辦大型嘉年華 10月8至9日舉行費用全免 入內文即睇報名方法
【免費活動】AXA西九文化區辦大型嘉年華 10月8至9日舉行費用全免 入內文即睇報名方法
【抽獎活動】為慶祝成立160周年 香港中華煤氣推「煤氣160一路賞您大抽獎」將送出總值超過160萬元獎賞
【抽獎活動】為慶祝成立160周年 香港中華煤氣推「煤氣160一路賞您大抽獎」將送出總值超過160萬元獎賞
【帶你睇盤】大埔名牌上車屋苑　兩房叫價508萬
【帶你睇盤】大埔名牌上車屋苑　兩房叫價508萬
【空氣污染】空氣質素健康指數風險級別或達嚴重水平 環保署籲市民減少在戶外逗留時間
【空氣污染】空氣質素健康指數風險級別或達嚴重水平 環保署籲市民減少在戶外逗留時間
【利財筆記】林本利：千萬財產 年收50萬元
【利財筆記】林本利：千萬財產 年收50萬元
【家居設計】夫婦花21萬輕裝潢蝸居　293呎單位都有一房一廳　兼具空間感有何妙法？
【家居設計】夫婦花21萬輕裝潢蝸居　293呎單位都有一房一廳　兼具空間感有何妙法？
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款