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【再創新高】《飯戲攻心》票房破6,000萬元超越《功夫》 躍升香港史上港產片票房第8位 勢登香港史上喜劇票房No.1

理財智慧 16:30 2022/10/09

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繼早前《明日戰記》票房衝破6,625萬元，成香港電影史上華語片票房首位後，另一港產片《飯戲攻心》票房亦報捷，截至10月9日中午12時，累積票房衝破6,023萬元，躍升香港史上港產片票房第8位。

【溫股知新】恒指超賣待反彈 兩招部署任你揀

溫情喜劇電影《飯戲攻心》，由黃子華、鄧麗欣（Stephy）、張繼聰、王菀之（lvana）、林明禎及陳湛文主演，陳詠燊（Sunny）執導及編劇，團隊在本周末繼續馬不停蹄謝票，去到各大戲院跟影迷見面及道謝。

對於票房衝破6,000萬Stephy率先表示：「非常之開心，要感謝每一位入場的觀眾，知道大家不止入場一次，希望破6,000萬後票房仍會繼續上升。」Sunny續感謝：「多謝所有觀眾支持，希望可以繼續打上去，證明香港電影係得嘅。」陳湛文則講到：「好期待知道一個人最多可以睇多少次，知道有人睇足廿幾次，未知接下來會否出現40多次。」Sunny笑指睇40次的話非常值得得到Stephy的親吻，而且Stephy自《飯戲攻心》破4,000萬起的謝票已「唔着褲」，期望Stephy履行分享泳衣照。

【延伸閱讀】《明日戰記》票房衝破6,625萬元 成香港電影史上華語片票房首位 古天樂感謝觀眾支持港產片

事實上Stephy早前曾提及《飯戲攻心》票房6,000萬便會分享泳衣照，Stephy笑言：「原來話咁快就過6,000萬，有少少想打退堂鼓，加碼想去到7,000萬才分享。」一旁的陳湛文就提出教Stephy分享玩浮潛的照片，以潛水衣頂替泳衣照，不過就遭Sunny訓示唔應該出招，場面十分搞笑。最後對於票房有此佳績，Sunny說：「不認為要訂一個目標，我們盡自己所能，努力去謝票、宣傳，希望大家繼續撐，就看看我們可以走到多遠。」

日內《飯戲攻心》票房勢破6,128萬，登上香港史上港產片喜劇票房No.1，Stephy聽到消息後都嘩出聲，自言感覺湧上心頭，Sunny說：「其實一開始可以跟不同前輩的電影在同一個榜中已經很感動，因為我們都是一直看這些電影成長，同時吸收了很多養份去做創作，感動的同時亦鞭策我們日後要做得更好，去報答觀眾的支持。」

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責任編輯：嚴浩文

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