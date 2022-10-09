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【數碼轉型】微軟年度大會揭示四大數碼轉型趨勢 承諾繼續支援香港的初創社群

理財智慧 15:58 2022/10/09

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適逢香港企業正值「數碼轉型，勢在必行」時代，Microsoft香港於年度大會「Microsoft Envision 2022」揭示工業元宇宙、大數據與人工智能、網絡安全及可持續發展四大數碼轉型趨勢。活動同時介紹多項運用Microsoft雲端技術來應對商業難題的解決方案，展示以更少的資源來成就更多（Do More with Less）的案例。

【溫股知新】恒指超賣待反彈 兩招部署任你揀

因應「科技開創   無限可能」主題，Microsoft香港揭示企業領袖應重視的四大趨勢：

工業元宇宙（Industrial Metaverse）：革新企業營運模式，善用IoT、digital twins及混合實境等技術提升產品質素；

大數據及人工智能（Data and AI）：運用數據分析和AI推動數碼轉型，革新商業模式及客戶體驗；

網絡安全（Cybersecurity）：端對端網絡安全防護，全面提升保安、合規、身份認證、裝置及私隱管理；

可持續發展（Sustainability）：推動數據一體化及自動化，協助企業紀錄、報告、減少對環境的影響，邁向可持續發展；

Microsoft香港及澳門區總經理陳珊珊表示：「 Microsoft香港紥根香港超過30年，從Windows到Teams、雲端到網絡安全、以至AI及更多方面，見證非凡的科技發展。現時我們有超過2,700個本地合作夥伴，生態圈內創造超過54,000個職位。Microsoft與夥伴攜手支持香港的各行各業數碼轉型。我們希望Microsoft Envision大會能啟發不同機構、初創企業及與會者在轉型的時代擁抱新想法、創新科技，並發掘更多商業機會。我們期待與夥伴、客戶及初創企業繼續合作，以更少的資源成就更多。」

成就本地初創　開拓無限商機

為支持本地初創發展，今年Microsoft Envision大會首設Startup Pitching環節，邀請六間初創企業展示多項智慧城市、監管科技、金融科技及電子商貿範疇的創新產品及商業模式。

Microsoft香港全球夥伴解決方案總監謝佳文表示：「與合作夥伴提供適宜的解決方案予本地企業客戶，讓他們能成就更多，是驅動Microsoft香港成功的關鍵之一。除大型企業外，Microsoft亦致力成為初創企業的可靠夥伴，通過不同的本地計劃培育超過2,000家初創企業。我們從中挑選六間本地初創，向一眾企業管理層展示他們使用Microsoft科技在香港及全球擴展業務的成功經驗。我們將繼續支援香港的初創社群，強化香港作為國際創新及科技中心的地位。」

【理財熱話】小學生零用錢每日20元 竟因一個原因要求增加 父母感困惑 「大家通常俾幾多零用錢小朋友？」【下一頁

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責任編輯：嚴浩文

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