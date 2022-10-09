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【放寬檢疫】陳國基：抗疫政策需審慎平衡風險 指「0+3」是目前最恰當安排 未有提及何時推行「0+0」

理財智慧 14:13 2022/10/09

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政務司司長陳國基在社交平台發文，感謝各界支持配合「0+3」檢疫安排。他表示特區政府明白商界對放寬防疫政策抱有很大期望，但必須在抗疫路上審慎平衡風險，否則疫情一旦反彈將令大家得不償失。他重申特區政府不會採取「躺平」的防疫政策，「0+3」安排是政府經內部仔細討論、諮詢專家意見、分析不同數據、深思熟慮後所踏出的重要一步，認為目前來說 「0+3」是最恰當的安排。

【溫股知新】恒指超賣待反彈 兩招部署任你揀

他承認過往的強制檢疫，或多或少影響海外旅客來港和港人外遊的意欲。他留意到旅發局表示，自「0+3」安排公布後，各區旅客諮詢中心迎來了不少海外旅客。他指出，「0+3」安排是在風險可控的情況下維護民生活動和香港競爭力、盡量給予社會最大動能和經濟活力的一大措施，為商界人士帶來更大便利。

展望未來，陳國基表示會繼續秉持「科學為本」和「精準抗疫」的原則，在合適的時候推出合適的措施，與各界穩中求進。

【第4季部署】花旗下調恒指年底目標至20000點 建議低吸6隻港股【下一頁

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責任編輯：嚴浩文

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