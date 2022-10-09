【司局長網誌】陳茂波談香港與新加坡比較 引述數據客觀掌握香港優勢 毋須妄自菲薄也不用迴避不足

由英國Z/Yen集團與中國（深圳）綜合開發研究院自2007年起進行的全球金融中心指數，香港在上月出爐的最新報告中，由大部份時間位列全球第三，下跌了一級至第四位，引起廣泛討論。財政司司長陳茂波表示，香港要清晰認知自身擁有什麼優勢、存在什麼不足，才能透過策略部署及高效執行，做好制度、政策和宣傳推廣方面所需要的工作以鞏固優勢、補足短板，不斷提升香港的競爭力；若全面審視客觀環境和因素，香港實在是充滿機遇、前景亮麗。

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陳茂波主動談及香港和新加坡之間金融業的比較，指出香港的金融服務市場有著顯著的規模優勢，其經濟貢獻在2020年達760億美元，相等於本地生產總值的23%，規模是新加坡的1.5倍（約490億美元）。以去年數字計，港股市值超過42萬億、合共有2,500多家上市公司，分別比新加坡高出7倍及2.7倍；港股去年全年總成交額為41萬億港元，為歷年新高，與新加坡僅1.9萬億港元相比，高出超過20倍。

陳茂波亦引述一系列數字展示香港的優勢。在外匯市場方面，香港是全球主要美元交易中心之一及境外人民幣最大樞紐。債券市場方面，香港是亞洲（除日本外）第三大債券市場，僅次於內地和韓國。本港亦是亞洲區內最具規模安排國際債券及內地離岸債券發行的中心，佔區內發行額的34%，規模比新加坡多6倍。此外，綠色及可持續債券及貸款融資總額較2020年增加4倍，達到566億美元，為亞洲之冠。資產及財富管理市場方面，現時在港的私募基金管理資產規模達1,800億美元，比新加坡高4倍。

陳茂波認為，香港一直在競爭中發展與成長，毋須妄自菲薄，也不用迴避不足，只須實事求是、針對性地制定有效對策，進一步提升本港金融市場的競爭力。

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責任編輯：嚴浩文