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【消費情報】麥當勞推出全新紫薯慕斯蛋糕　續提供各款電子優惠券

理財智慧 20:09 2022/10/08

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麥當勞App Value Monday 10月10日起推出全新紫薯慕斯蛋糕，同時再次送上$16歎冰凍宇治焙茶珍珠鮮奶」優惠。而麥當勞App亦繼續提供各款電子優惠券，包括The Signature Collection、醒晨超值選及麥炸雞優惠等。

下星期麥當勞 App 將繼續呈獻各款 The Signature Collection 優惠，包括「選購菠蘿安格斯套餐減$3」、「$34芝士安格斯套餐」及「$52 Signature Tasting Menu」等。除此之外，早晨時段亦繼續有各款$20醒晨超值選優惠。

更多Apps優惠詳情：

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撰文 : 陳楚琨

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