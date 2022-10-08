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【十一黃金周】澳門入境旅客達18.2萬人次　按年升兩成

理財智慧 18:47 2022/10/08

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內地國慶7日假期昨日結束，根據澳門治安警察局公布的數據顯示，期間澳門有超過18萬旅客入境，比去年同期升約兩成。

【大行點睇】「0+3」刺激商務旅遊  富瑞：料寫字樓率先復甦  最看好呢2隻商業地產股【見下頁

    點擊圖片放大
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今年十一黃金周為澳門自8月跟內地恢復免隔離通關的首個長假期。參考數據首兩天分別有3.7萬及2.8萬旅客入境，7日共有超過18萬人次，當中近九成是內地旅客，主要由橫琴口岸及關閘入境。

澳門行政長官賀一誠早前指，計劃於11月恢復內地赴澳門電子簽註及旅行團，會首先恢復四省一市，包括廣東、上海、浙江、江蘇、福建。

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撰文 : 陳楚琨

出入境管制 賀一誠 經濟 國慶 旅行團 澳門

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