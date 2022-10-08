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【Bilibili】嗶哩嗶哩轉換為在港主要上市　上交所：明年3月考察其是否符條件納港股通

股市 18:08 2022/10/08

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上交所指，明年3月會考察Bilibili 是否符條件納港股通。

上交所旗下的中國投資信息有限公司10月8日發布了《關於滬港通下的港股通股票納入相關安排的通知》，提到近日部分在港上市的不同投票權架構公司（下稱WVR公司）已經或者計劃，由在港第二上市轉換為主要上市。根據規定，此類公司轉換為主要上市後，可依照規則在考察日對其進行考察，符合規定條件可獲納入港股通。

根據該份通知，考察日期按照以下方式確定：

（一）此類WVR公司轉換為主要上市時在聯交所上市未滿6個月及其後20個港股交易日的，考察日為其上市滿6個月後的第19個港股交易日。

（二）此類WVR公司轉換為主要上市時在聯交所上市已滿6個月及其後20個港股交易日的，考察日為其轉換為主要上市後的恒生綜合指數成份股定期調整生效日前的第2個港股交易日。

（三）此類WVR公司在前述考察日不符合納入條件的，以下一次恒生綜合指數成份股定期調整生效日前的第2個港股交易日為考察日。

上交所指，以嗶哩嗶哩Bilibili  （09626） 為例，該公司於2022年10月3日轉換為主要上市正式生效後，可以按規定納入港股通股票考察範圍，因其在聯交所上市已滿6個月及其後20個港股交易日，屬於上述規定的第二種情形，所以考察日應當為下一個恒生綜合指數成份股定期調整生效日前的第2個港股交易日（2023年3月）。屆時上交所將按照規定對其進行考察，符合納入條件則將其納入港股通股票。

上交所又稱，下一步將密切關注WVR公司在港上市地位的變化，按規定將符合條件的WVR公司股票納入港股通，更好滿足投資者需求，堅定不移推動資本市場高水平雙向開放。

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記者：余倩敏

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