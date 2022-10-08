涉嚴重違紀違法 招商銀行原行長田惠宇被雙開

中國招商銀行原黨委書記、行長田惠宇涉嚴重違紀違法，被開除中共黨籍和公職（雙開）。



田惠宇2013年5月出任招商銀行黨委書記、行長，4月18日招商銀行董事會召開會議，同意免去田惠宇的招商銀行行長、董事職務。消息一出，令招商銀行股價大跌11.82%，及後官方通報田惠宇涉嫌嚴重違紀違法，接受審查調查。

【溫股知新】恒指超賣待反彈 兩招部署任你揀

雙開通報指，田惠宇身為長期在金融領域工作的黨員領導幹部，喪失理想信念，背離初心使命，貫徹落實黨中央關於金融工作的重大決策部署不堅決、打折扣，罔顧黨對金融工作的領導和金融工作的政治性、人民性，把職責使命拋在腦後；違規接受宴請、旅遊、打高爾夫球等活動安排，違規收受禮品。



另指田惠宇毫無紀法底線，長期以市場化運作為幌子，以投資，理財為名，以錢生錢，涉嫌大搞權力與資本勾連，靠金融吃金融，以權謀私、損公肥私，濫權斂財、貪婪無度，生活腐化、道德敗壞。田惠宇嚴重違反黨的政治紀律、組織紀律、廉潔紀律，構成嚴重職務違法並涉嫌犯罪，中央紀委常委會會議研究，決定給予田惠宇開除黨籍處分；由國家監委給予其開除公職處分；收繳其違紀違法所得；將其涉嫌犯罪問題移送檢察機關依法審查起訴，所涉財物一併移送。

【延伸閱讀】滙豐下調恒指年底目標至19110點 美銀推介7隻綠色經濟概念股，請按【見下頁】

▼ 點擊圖片放大 +7 +6

【青姐話】結餘快清零 定存最有型

【《iMoney》最具國際視野的投資理財創富頻道--融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】



#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv



#國際視野精明理財盡在iMoney網站【imoneymag.com】



#如欲收看更多財經評論影片請登入iMTV+【https://bit.ly/3vHyRIn】



#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為搶先看/See First】搶盡投資先機



編輯:黃銳