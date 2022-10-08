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涉嚴重違紀違法 招商銀行原行長田惠宇被雙開

股樓投資 17:57 2022/10/08

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中國招商銀行原黨委書記、行長田惠宇涉嚴重違紀違法，被開除中共黨籍和公職（雙開）。

田惠宇2013年5月出任招商銀行黨委書記、行長，4月18日招商銀行董事會召開會議，同意免去田惠宇的招商銀行行長、董事職務。消息一出，令招商銀行股價大跌11.82%，及後官方通報田惠宇涉嫌嚴重違紀違法，接受審查調查。

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雙開通報指，田惠宇身為長期在金融領域工作的黨員領導幹部，喪失理想信念，背離初心使命，貫徹落實黨中央關於金融工作的重大決策部署不堅決、打折扣，罔顧黨對金融工作的領導和金融工作的政治性、人民性，把職責使命拋在腦後；違規接受宴請、旅遊、打高爾夫球等活動安排，違規收受禮品。

另指田惠宇毫無紀法底線，長期以市場化運作為幌子，以投資，理財為名，以錢生錢，涉嫌大搞權力與資本勾連，靠金融吃金融，以權謀私、損公肥私，濫權斂財、貪婪無度，生活腐化、道德敗壞。田惠宇嚴重違反黨的政治紀律、組織紀律、廉潔紀律，構成嚴重職務違法並涉嫌犯罪，中央紀委常委會會議研究，決定給予田惠宇開除黨籍處分；由國家監委給予其開除公職處分；收繳其違紀違法所得；將其涉嫌犯罪問題移送檢察機關依法審查起訴，所涉財物一併移送。

【延伸閱讀】滙豐下調恒指年底目標至19110點  美銀推介7隻綠色經濟概念股，請按【見下頁

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編輯:黃銳

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