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【TSLA】提出設立台灣特別行政區解決台海局勢　Tesla馬斯克：寬鬆程度可超越香港

Hot Talk 17:41 2022/10/08

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Tesla馬斯克提出設立台灣特別行政區解決台海局勢。

Tesla（美：TSLA）創辦人馬斯克（Elon Musk）提出設立台灣特別行政區，以解決台海局勢，且認為有關安排寬鬆程度甚至可超越香港。馬斯克日前接受外媒訪問時，被問到中國和台灣之間的緊張局勢時，稱可通過由台灣交出部份當地的控制權予中國，得以化解。

「我的建議是...為台灣設立一個合理、可接受的特別行政區，但這可能不會讓所有人感到滿意。」馬斯克表示。

「這是有可能的，事實上，他們可以作出一個較香港更為寬鬆的安排。」他續指。

外交部發言人毛寧就事件回應，表示台灣問題是中國的內政，中方解決台灣問題的立場是一貫的、明確的，中國將繼續堅持「和平統一、一國兩制」的基本方針，以最大誠意、盡最大努力實現兩岸和平統一。同時，中國將堅決粉碎「台獨」分裂圖謀，堅決遏制外部勢力干涉，堅決捍衛國家主權和領土完整。

台灣外交部對馬斯克的言論則不予置評。

單計去年，Tesla上海工廠產量佔其全球交付量一半。

馬斯克早前曾建議烏克蘭永久割讓克里米亞予俄羅斯，並在聯合國主持下舉行新的全民公投，以決定克里米亞的命運。他又認為，烏克蘭應對此保持中立。

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記者：余倩敏

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美股 一國兩制 台獨 馬斯克 Tesla 香港 兩岸關係 台灣 中國

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