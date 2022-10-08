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蔚來CEO表示 將以訂閱模式進入歐洲市場

股樓投資 17:44 2022/10/08

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蔚來汽車（09866）周六（8日）舉行NIO Berlin發布會，蔚來汽車創始人、CEO李斌表示，蔚來內部代號阿爾卑斯（ALPS）項目下的產品也將進入歐洲市場。此前蔚來已在柏林發布ET7、ET5和EL7（ES7）三款車型，並以「訂閱模式」在歐洲開啟銷售。

蔚來汽車目前準備在德國、荷蘭、瑞典與丹麥四個國家推出電動車，計劃以企業租賃和訂閱模式在這些國家展開服務，提供 ET7、ET5 和 EL7 三款車型讓消費者選擇。蔚來指，2022年底，歐洲要有超過20座換電站，2023年底超過120座換電站。

針對蔚來在歐洲四國佈局訂閱模式，蔚來汽車CEO李斌表示，車輛最終會變成服務，歸根到底是消費品。蔚來希望簡化用戶服務的界面，通過各種嘗試把車最後變成一個服務。此外，歐洲市場對於訂閱模式已經有很高的接受度。 

其中，蔚來汽車在的銷售德國市場分為長期訂閱，以及靈活訂閱兩種，12至60個月自由訂閱，到店取車，提供上門取送車服務。 ET7在德國訂閱36個月75度電池的電動車，月租金1199€起。費用會依照訂閱時間長短不同而有所調整，最長可達一個月。

【青姐話】結餘快清零 定存最有型

而內部代號阿爾卑斯（ALPS），早前有消費指，將打入15萬元-30萬元人民幣區間的大眾市場，與蔚來品牌目前銷售30萬-50萬元的價位的車型造成差別。

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編輯：黃銳
 

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