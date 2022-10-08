【能源危機】日本政府擬提供1300億日圓貸款　助最大電力公司採購LNG

馬來西亞國家石油公司（Petronas）早前宣布，其液化天然氣（LNG）出口設施的供應出現「不可抗力」，將暫停供應，日本作為主要客戶將首當其衝。

外媒報道，日本將向當地最大電力生產商Jera Co提供1300億日圓貸款公對私貸款，用於購買液化天然氣，為務求避免今年冬季出現嚴重能源短缺。

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日本的大部分能源都依靠外地進口，今年初東京也面臨供電不足危機，現時已就就未來幾個月或再次出現的供應問題作出應對。預計政府在今年冬天呼籲居民和企業節約用電，同時直接資助採購燃料的決定，顯示出對供應緊張的擔憂。

根據日本貿易數據，馬來西亞是日本2021年第二大液化天然氣供應國，提供約1000萬噸。對全球而言，分析師表示，由於馬來西亞國家石油公司宣布的不可抗力，使得已經問天的歐洲天然氣價格再度上漲。

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