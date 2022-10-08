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Telsa電動貨車開始量產　12月百事首個收貨

環球政經 18:13 2022/10/08

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馬斯克（Elon Musk）在Twitter宣布，特斯拉Tesla的電動貨車Semi已開始量產，第一批Semi將於12月1日交付，而百事公司將成為第一家收到訂單的客戶。

Semi貨車早於2017年發布，最初定於2019年上市，但由於零部件短缺，交付日期一再推遲。

【大行點睇】「0+3」刺激商務旅遊  富瑞：料寫字樓率先復甦  最看好呢2隻商業地產股【見下頁

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百事公司早在2017年就已訂購了100輛Semi，作為降低燃料成本和減排的部分措施。

馬斯克稱，Tesla電動貨車的續航里程約為805公里，預計售價為每輛18萬美元，但根據補貼計劃，可以享受4萬美元的稅收減免。

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撰文 : 陳楚琨

電動車 汽車 經濟 補貼 馬斯克 Tesla Twitter 美元

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