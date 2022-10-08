【復常步伐】新加坡下周起解除疫苗接種要求　未打針者可入食肆堂食

新加坡進一步放寬防疫措施，下星期一起解除疫苗接種要求，當中包括餐飲場所，即未接種人士可進入食肆用餐。

當地衞生部門宣布，同一時間聚集超過500人的活動、容許訪客跳舞的夜間場所，以及，皆解除疫苗接種差異化安全管理措施，不再劃分接種與否人士。

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當地衛生部表示，民眾在經歷幾波疫情，加上當局逐步放寬措施後，已學會與病毒共存，隨著新加坡恢復日常活動的正常狀態，當局決定全面解除疫苗接種差異化安全管理措施，但未完成疫苗接種的人，仍然面臨更高的重症風險，呼籲人們主動打針。

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