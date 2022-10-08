  • 30°C
香港時間 : 20221008日 (週六) 15:51
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【美國加息】美國前財長薩默斯：11月加息75點子、12月再加50點子　屬適當加幅

宏觀解讀 15:28 2022/10/08

分享：

分享：

美國前財長薩默斯：11月加息75點子、12月再加50點子　屬適當加幅

美國9月份就業報告勝預期，素來以幣策立場偏向鷹派見稱的美國前財長薩默斯（Lawrence Summers）指，數據反映美國經濟過強，令通脹無法回落，又認為美國應盡快開始控制經濟放緩。金融市場最新預期，美國會在11月初的議息會議上，連續第4次加息75點子，並接續在12月再加息50點子。薩默斯稱他的看法亦與上述預期一致，指美國要看到通脹回落，有關加息幅度屬適當。

另外，薩默斯表示，美國不應因憂慮加息有機會觸發金融風險，便不再進一步收緊貨幣政策。

「出於對金融穩定性的憂慮，便說美國不應採取必須、以避免通脹變得根深蒂固的貨幣政策，是一個真正的錯誤。」薩默斯說。

他承認，加息存在觸發某類金融災難的風險，但相信出現某些規模大得足以令聯儲局轉向的事件，機會極低。對於有指美國長期通脹預期仍相對穩定，故儲局在加息方面毋須太進取。薩默斯認為，對於物價長期穩定性的預期，是受到儲局維持其收緊幣策的承諾所左右，故儲局繼續緊守有關承諾是十分重要。

回顧以往美國加息的經驗，薩默斯指每次都令人訝異於美國經濟在加息後仍能維持其穩健性。「疫情之後為支持金融體系，我們減息太多，也將息口保持於過低水平。」他又提到，在1997至1998年的亞洲金融危機，美國保持息口在過低水平，因而催生了泡沬。

更多美股新聞

相關文章：

【美國加息】美國前財長薩默斯：若儲局加息猶豫不決　將造成更大經濟損害

【美國加息】美國前財長薩默斯：聯儲局最終或加息至4.3厘以上

記者：余倩敏

 

開啟hket App，閱讀全文
貨幣政策 金融 通脹 加息 美國聯儲局

下一篇文章

【TWTR】為馬斯克收購Twitter提供貸款　料致大摩等投行合共損失5億美元
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【恒指夜期】夜期收市跌186點　騰訊、阿里、美團ADR低港約2%（不斷更新）
【恒指夜期】夜期收市跌186點　騰訊、阿里、美團ADR低港約2%（不斷更新）
【恒大3333】許家印據報擁倫敦最貴豪宅　傳在英國爆疫前斥逾18億買入
【恒大3333】許家印據報擁倫敦最貴豪宅　傳在英國爆疫前斥逾18億買入
【Morning精點】四太梁安琪突轉讓1成澳娛綜合予何超鳳　輪候6年最後一派長康邨、港媽呻細到爆好失望
【Morning精點】四太梁安琪突轉讓1成澳娛綜合予何超鳳　輪候6年最後一派長康邨、港媽呻細到爆好失望
【美股收市】道指瀉630點　納指挫3.8%　芯片股重災 AMD插逾13% 微軟、蘋果受壓（不斷更新）
【美股收市】道指瀉630點　納指挫3.8%　芯片股重災 AMD插逾13% 微軟、蘋果受壓（不斷更新）
【香港通關】港府據報要求專家勿再推「0+0」　金融峰會或獲豁免「黃碼」要求可參與晚宴
【香港通關】港府據報要求專家勿再推「0+0」　金融峰會或獲豁免「黃碼」要求可參與晚宴
【美國經濟數據】美國就業強勁　非農就業職位增26.3萬份　超預期　失業率跌至3.5%
【美國經濟數據】美國就業強勁　非農就業職位增26.3萬份　超預期　失業率跌至3.5%
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款