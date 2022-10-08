【美國加息】美國前財長薩默斯：11月加息75點子、12月再加50點子　屬適當加幅

▲ 美國前財長薩默斯：11月加息75點子、12月再加50點子 屬適當加幅

美國9月份就業報告勝預期，素來以幣策立場偏向鷹派見稱的美國前財長薩默斯（Lawrence Summers）指，數據反映美國經濟過強，令通脹無法回落，又認為美國應盡快開始控制經濟放緩。金融市場最新預期，美國會在11月初的議息會議上，連續第4次加息75點子，並接續在12月再加息50點子。薩默斯稱他的看法亦與上述預期一致，指美國要看到通脹回落，有關加息幅度屬適當。

另外，薩默斯表示，美國不應因憂慮加息有機會觸發金融風險，便不再進一步收緊貨幣政策。

「出於對金融穩定性的憂慮，便說美國不應採取必須、以避免通脹變得根深蒂固的貨幣政策，是一個真正的錯誤。」薩默斯說。

他承認，加息存在觸發某類金融災難的風險，但相信出現某些規模大得足以令聯儲局轉向的事件，機會極低。對於有指美國長期通脹預期仍相對穩定，故儲局在加息方面毋須太進取。薩默斯認為，對於物價長期穩定性的預期，是受到儲局維持其收緊幣策的承諾所左右，故儲局繼續緊守有關承諾是十分重要。

回顧以往美國加息的經驗，薩默斯指每次都令人訝異於美國經濟在加息後仍能維持其穩健性。「疫情之後為支持金融體系，我們減息太多，也將息口保持於過低水平。」他又提到，在1997至1998年的亞洲金融危機，美國保持息口在過低水平，因而催生了泡沬。

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記者：余倩敏