【自動泊車】林世雄：發展自動泊車可增私家車泊車位供應　正進約20項目提供約5,100個泊車位

位於荃灣海盛路、首個政府推展的自動泊車系統項目短期租約用地，已於去年11月投入服務。運輸及物流局局長林世雄今（8日）發表網誌表示，政府積極在合適的短期租約停車場和工務工程項目中，推行自動泊車系統，繼荃灣和大埔後，將軍澳、新蒲崗的自動泊車系統工程項目將於2025和2026年完成，深水埗和柴灣項目也會盡快向立法會提交撥款申請。

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林世雄指出，相對傳統停車場，自動泊車系統一般可以在相同大小空間增加三成至一倍泊車位數目。隨着科技進步，發展自動泊車是政府其中一個發展方向，以增加私家車泊車位的供應。

他提到運輸署已物色了不同地點，提供自動尋找泊車位置和存取汽車的功能。這些自動泊車系統將分別位於將軍澳、新蒲崗、深水埗及柴灣；前兩者預計分別於2025及2026年完成，至於後面兩個項目會盡快向立法會提交撥款申請。他表示，正積極推進約20個項目，合共提供額外約5,100個泊車位。

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