【TWTR】為馬斯克收購Twitter提供貸款　料致大摩等投行合共損失5億美元

Tesla（美：TSLA）創辦人馬斯克（Elon Musk）日前終於同意收購Twitter（美︰TWTR），惟之前已承諾向他提供收購貸款的大型投行，則被指須做「蝕本生意」。

外電報導，以摩根士丹利為首，並包括美銀、巴克萊及三菱日聯金融集團在內的投行，同意就馬斯克收購Twitter的交易，合共提供130億美元融資。這些投行更已承諾，不論能否找其他投資者接手，都會提供融資。然而，分析指上述投行幾乎不可能在該宗收購完成前，成功向投資者出售與交易相關的債券及貸款。

即使有投資者願意接手，報導指倘這些投行選擇於現時出售有關貸款，將需承受合共5億美元或以上的損失。原因是目前的垃圾債及槓杆類貸款，息率水平已較今年4月份，亦即各投行同意向Twitter提供收購貸款時之息率為高。據報，5億美元的預計損失中，有最多約4億美元，都是來自投行就這宗收購交易發行的無抵押債券，而這批債券的息率最高約11.75厘。

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記者：余倩敏