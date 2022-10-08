克里米亞大橋爆炸起火 烏克蘭官員這樣回應（第四版）

克里米亞半島連接俄羅斯的跨海大橋克里米亞大橋周末（8日）發生爆炸，橋上有汽車炸彈爆炸，大火波及行經的火車，冒出大量濃煙。目擊人士稱，爆炸發生當地時間早上6時左右（本港時間早上11時左右）。

（第四版加入俄羅斯回應）

烏克蘭方面未有承認爆炸責任，但總統顧問波多利亞克（Mykhailo Podolyak）於Twitter發表帖文提及：

克里米亞，大橋，僅是開始。任何非法的東西都會被破壞，任何被偷去的東西都會回歸烏克蘭，任何被俄羅斯佔領的都會被驅逐。 （Crimea, the bridge, the beginning. Everything illegal must be destroyed, everything stolen must be returned to Ukraine, everything occupied by Russia must be expelled.）

俄羅斯總統普京（Vladirmir Putin）已指示成立政府委員會，盡快查明事件原因，消除影響。俄羅斯國家杜馬國防委員會成員聲言，俄方會對事件作出強力回應。

俄羅斯外交部發言人表示，基輔政權對破壞民用基礎設施的反應，證明他們的恐怖主義本性。

俄羅斯國家反恐委員會指，大火起因是汽車炸彈，一輛來自塔曼半島的卡車在橋面發生爆炸，導致7列前往克里米亞半島的鐵路油罐車起火，大橋交通及鐵路運輸暫停，暫時未接獲傷亡報告。

反恐委員會表示，其中兩段橋面局部倒塌，但大橋橋躉未受破壞，相關航道亦沒受影響，當地人員已關閉大橋全力撲熄大火。

克里米亞大橋（Kerch bridge）跨越刻赤海峽，全長19公里，為俄羅斯2014年佔領克里米亞後興建。大橋於2016年動工，2018年由普京主持公路開通儀式，2年後再開通鐵路。

大橋被視為俄羅斯佔領克里米亞的象徵，亦是兩地陸路的唯一連繫，克里米亞大部分產品均經由鐵路途經大橋運入。俄烏戰爭爆發以來，烏軍多次警告，計劃摧毀這座大橋，並列為頭號攻擊目標。

責任編輯：嚴智勇