克里米亞大橋爆炸起火 烏克蘭官員這樣回應（第四版）

克里米亞半島連接俄羅斯的跨海大橋克里米亞大橋周末(8日)發生爆炸,橋上有汽車炸彈爆炸,大火波及行經的火車,冒出大量濃煙。目擊人士稱,爆炸發生當地時間早上6時左右(本港時間早上11時左右)。

(第四版加入俄羅斯回應)

烏克蘭方面未有承認爆炸責任,但總統顧問波多利亞克(Mykhailo Podolyak)於Twitter發表帖文提及:

克里米亞,大橋,僅是開始。任何非法的東西都會被破壞,任何被偷去的東西都會回歸烏克蘭,任何被俄羅斯佔領的都會被驅逐。

(Crimea, the bridge, the beginning. Everything illegal must be destroyed, everything stolen must be returned to Ukraine, everything occupied by Russia must be expelled.)