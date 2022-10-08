克里米亞大橋爆炸起火 烏克蘭官員這樣回應（第三版）

克里米亞半島連接俄羅斯的跨海大橋克里米亞大橋周末（8日）發生爆炸，橋上有火車燃燒，冒出大量濃煙。目擊人士稱，爆炸發生當地時間早上6時左右（本港時間早上11時左右），當時一輛火車正駛過大橋。

（第三版加入烏克蘭官員回應）

烏克蘭總統顧問波多利亞克（Mykhailo Podolyak）於Twitter發表帖文提及：

克里米亞大橋的爆炸僅是開始，任何非法的東西都會被破壞，任何被偷去的東西都會回歸烏克蘭，任何被俄羅斯佔領的都會被驅逐。（Crimea, the bridge, the beginning. Everything illegal must be destroyed, everything stolen must be returned to Ukraine, everything occupied by Russia must be expelled.）

俄羅斯國家反恐委員會指，1輛來自塔曼半島的運油車在橋面發生爆炸，導致7列前往克里米亞半島的鐵路油罐車起火，大橋交通及鐵路運輸暫停，暫時未接獲傷亡報告。大橋橋躉未受破壞，相關航道亦沒受影響，當地人員已關閉大橋全力撲熄大火。

惟Twitter有相片顯示，大橋部分路段斷裂。

克里米亞大橋（Kerch bridge）跨越刻赤海峽，全長19公里，為俄羅斯2014年佔領克里米亞後興建。大橋於2016年動工，2018年由俄羅斯總統普京（Vladirmir Putin）主持公路開通儀式，2年後再開通鐵路。

大橋被視為俄羅斯佔領克里米亞的象徵，亦是兩地陸路的唯一連繫，克里米亞大部分產品均經由鐵路途經大橋運入。俄烏戰爭爆發以來，烏軍多次警告，計劃摧毀這座大橋，並列為頭號攻擊目標。

責任編輯：嚴智勇