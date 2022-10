克里米亞大橋爆炸後恢復部分通車 俄潛水員檢查損毀情況（第五版）

克里米亞半島連接俄羅斯的跨海大橋克里米亞大橋上周六(8日)發生爆炸,橋上有汽車炸彈爆炸,大火波及行經的火車,冒出大量濃煙。目擊人士稱,爆炸發生當地時間早上6時左右(本港時間早上11時左右)。當局已開放大橋恢復部分通車,俄方加強安全措施,周日(9日)亦派潛水員檢查大橋損毀情況。

俄羅斯國家反恐委員會指,大火起因是汽車炸彈,一輛來自塔曼半島的卡車在橋面發生爆炸,導致7列前往克里米亞半島的鐵路油罐車起火,大橋交通及鐵路運輸暫停。事件造成3人死亡,遇難者相信是爆炸卡車附近車上的乘客。

反恐委員會表示,其中兩段橋面局部倒塌,但大橋橋躉未受破壞,相關航道亦沒受影響。

大橋在事發約10小時恢復有限度通車及開放鐵路交通,當局暫時批准小汽車和客車通行,但所有車輛途徑大橋都必須經過全面安檢。當局亦安排接駁渡輪服務,用於接載無法使用重開大橋路段的大型貨車或重型車輛。

俄羅斯副總理胡斯努林(Marat Khusnullin)已下令立即拆除橋樑被毀的部分,更表示潛水員當地周日早上會檢查大橋水下的損毀情況。

俄羅斯總統普京(Vladirmir Putin)已指示成立政府委員會,盡快查明事件原因,消除影響。俄羅斯國家杜馬國防委員會成員聲言,俄方會對事件作出強力回應。

烏克蘭方面未有承認爆炸責任,但總統顧問波多利亞克(Mykhailo Podolyak)於Twitter發表帖文提及:

克里米亞,大橋,僅是開始。任何非法的東西都會被破壞,任何被偷去的東西都會回歸烏克蘭,任何被俄羅斯佔領的都會被驅逐。

(Crimea, the bridge, the beginning. Everything illegal must be destroyed, everything stolen must be returned to Ukraine, everything occupied by Russia must be expelled.)