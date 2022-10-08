  • 29°C
香港時間 : 20221008日 (週六) 13:53
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【投行重組】據報瑞信即將就出售證券化產品業務達成協議　交易料助釋放監管資本

股市 12:37 2022/10/08

分享：

分享：

據報瑞信即將就出售證券化產品業務達成協議，交易料助釋放監管資本。

一度盛傳陷入財困兼即將爆煲的瑞信（Credit Suisse，美：CS），將於10月下旬公佈其第三季業績兼集團策略性檢討結果。據外電報導，該行近日加大出售或縮減關鍵業務資產的力度，而其證券化產品業務，正獲包括Pimco在內的約10間公司參與競投。

報導指出，資產管理公司Pimco, Sixth Street，以及包括Centerbridge Partners在內的財團，均在競投瑞信證券化產品業務中入圍，瑞信就有關業務的出售已接近達成交易。至於之前據報有意參與競投的法巴，對該宗交易的興趣則已大減。

報導又提到，證券化產品業務主力買賣由按揭貸款、車貸或信用卡貸款等資產包裝而成的證券，本屬瑞信的高利潤部門，惟該部門同時需要大量資本運作，故亦屬高風險部門。出售證券化產品業務，是瑞信縮減其投行業務計劃之重要部份。由於成功出售證券化產品業務後，將可為瑞信釋放監管資本甚至是現金，交易料將有助該行推進其重組行動的其他部份。

相關文章：

【投行重組】瑞信宣佈擬斥資最多30億美元回購債券　瑞士股價漲近7%

【投行重組】瑞信據報考慮為潛在分拆的投行業務引入投資者　盤前升近3%

【投行重組】瑞信據報出售200年歷史蘇黎世酒店　正評估報價及潛在投資者

【投行重組】瑞士央行：正密切注視瑞信情況　瑞信將於月底公布重組戰略計劃

記者：余倩敏

美股 法國巴黎銀行

下一篇文章

【招行反貪】招行前行長田惠宇因嚴重違紀違法被立案調查　中紀委：以投資理財為名以錢生錢
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【香港通關】港府據報要求專家勿再推「0+0」　金融峰會或獲豁免「黃碼」要求可參與晚宴
【香港通關】港府據報要求專家勿再推「0+0」　金融峰會或獲豁免「黃碼」要求可參與晚宴
【美國經濟數據】美國就業強勁　非農就業職位增26.3萬份　超預期　失業率跌至3.5%
【美國經濟數據】美國就業強勁　非農就業職位增26.3萬份　超預期　失業率跌至3.5%
【Morning精點】四太梁安琪突轉讓1成澳娛綜合予何超鳳　輪候6年最後一派長康邨、港媽呻細到爆好失望
【Morning精點】四太梁安琪突轉讓1成澳娛綜合予何超鳳　輪候6年最後一派長康邨、港媽呻細到爆好失望
【恒指夜期】夜期收市跌186點　騰訊、阿里、美團ADR低港約2%（不斷更新）
【恒指夜期】夜期收市跌186點　騰訊、阿里、美團ADR低港約2%（不斷更新）
【恒大3333】許家印據報擁倫敦最貴豪宅　傳在英國爆疫前斥逾18億買入
【恒大3333】許家印據報擁倫敦最貴豪宅　傳在英國爆疫前斥逾18億買入
【美股收市】道指瀉630點　納指挫3.8%　芯片股重災 AMD插逾13% 微軟、蘋果受壓（不斷更新）
【美股收市】道指瀉630點　納指挫3.8%　芯片股重災 AMD插逾13% 微軟、蘋果受壓（不斷更新）
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款