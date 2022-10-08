【投行重組】據報瑞信即將就出售證券化產品業務達成協議　交易料助釋放監管資本

▲ 據報瑞信即將就出售證券化產品業務達成協議，交易料助釋放監管資本。

一度盛傳陷入財困兼即將爆煲的瑞信（Credit Suisse，美：CS），將於10月下旬公佈其第三季業績兼集團策略性檢討結果。據外電報導，該行近日加大出售或縮減關鍵業務資產的力度，而其證券化產品業務，正獲包括Pimco在內的約10間公司參與競投。

報導指出，資產管理公司Pimco, Sixth Street，以及包括Centerbridge Partners在內的財團，均在競投瑞信證券化產品業務中入圍，瑞信就有關業務的出售已接近達成交易。至於之前據報有意參與競投的法巴，對該宗交易的興趣則已大減。

報導又提到，證券化產品業務主力買賣由按揭貸款、車貸或信用卡貸款等資產包裝而成的證券，本屬瑞信的高利潤部門，惟該部門同時需要大量資本運作，故亦屬高風險部門。出售證券化產品業務，是瑞信縮減其投行業務計劃之重要部份。由於成功出售證券化產品業務後，將可為瑞信釋放監管資本甚至是現金，交易料將有助該行推進其重組行動的其他部份。

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記者：余倩敏