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【招行反貪】招行跌逾6%　前行長田惠宇因嚴重違紀違法被雙開　中紀委：以投資理財為名以錢生錢

股市 11:04 2022/10/10

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招行 （03968） 前行長田惠宇，因嚴重違紀違法正被立案審查調查，將被開除黨籍及公職。中紀委指田惠宇違規接受宴請、旅遊、打高爾夫球等活動安排，違規收受禮品；不按規定報告個人有關事項，且長期以「市場化」運作為幌子，以「投資」、「理財」為名，「以錢生錢」，大搞權力與資本勾連，靠金融吃金融，以權謀私等。

招行於周一（10日）早段跌6.2%，現報35元，創約兩年低位，成交額4.8億元。

中紀委又稱，田惠宇嚴重違反黨的政治紀律、組織紀律、廉潔紀律，構成嚴重職務違法並涉嫌犯罪，且在黨的十八大後不收斂、不收手，因此決定給予田惠宇開除黨籍處分。將由國家監委給予其開除公職處分；收繳其違紀違法所得；將其涉嫌犯罪問題移送檢察機關依法審查起訴，所涉財物一並移送。

4月起被免去招商銀行行長及董事職務

田惠宇今年4月被免去招商銀行行長、董事職務，其後中紀委指田惠宇因涉嫌嚴重違紀違法，接受中央紀委國家監委紀律審查和監察調查。

美國哥倫比亞大學公共管理碩士畢業的田惠宇，由2013年5月起擔任招商銀行行長、招商銀行執行董事。他曾任建行上海市分行副行長、深圳市分行行長、建行零售業務總監兼北京市分行行長。今年4月被免職後，一度有傳他將加入招商局任職金融事業群等職務。

招行已於今年5月起，委任時任常務副行長兼董事會秘書王良為行長。

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記者：余倩敏

港股 招商銀行（03968） 中紀委

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