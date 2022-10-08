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減產消息刺激 油價單周升16% 重上90美元水平

環球政經 05:46 2022/10/08

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石油輸出國組織及其夥伴國（OPEC+）周三（5日）開會後，決定11月每日減產200萬桶石油，油價連漲五日，累計上漲約16%，有望創下自今年3月以來的最大單周漲幅，期油價格重上90美元關口。

周五，WTI原油期貨升近4.9%，報每桶92.7美元，布倫特原油價格則升3.7%，報每桶97美元。

油價今年6月以來受經濟衰退預期影響下跌，WTI原油期貨由歷史高位130.50美元，下挫至76.25美元，跌幅達40%。而經過連日升勢後，WTI原油期貨已由低位反彈20%。高盛指，本次減產非常利好油市，上調了今年第四季度的布倫特原油預期價格10%，至每桶110美元。摩根士丹利則預計，布油價格將達到每桶100美元以上。

同場加映﹕【青姐話】結餘快清零 定存最有型

而據《路透社》報道，美國石油協會和美國燃料和石化製造商周二去信美國能源部，敦促拜登政府放棄考慮限制石油產品出口。

【異動股】 金科服務獲博裕溢價33%提全購 涉資47.6億元 金科服務午後復牌急升逾3成【見下頁

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編輯:黃銳

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