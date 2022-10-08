【美股戰報】非農及失業率超預期 美股低開低走 標普收跌2.8%

周五（7日），美國公布的非農新增就業人數數字強勁，且失業率回落。美國經濟持續熾熱，就市場未見降溫，令加息預期大增，美股市場低開低走，標準跌2.8%，收報3639.66點，納指跌3.8%，收報10652.40點。

根據 9 月非農就業報告，新增就業人數報26.3 萬人，超乎市場預期的25 萬人，前值為31.5 萬人，失業率更是從8月的3.7%降至3.5%，另外平均薪資年增率較前值5.2% 略降至5%，市場預期為 5.1%，而平均薪資月增率在0.3%不變，勞動參與率也維持在62%左右。

數據公佈後，據芝商所FedWatch利率期貨，顯示本月聯儲局有81%加息0.75厘，市場期望聯儲局貨幣政策轉向的預期落空，美股市場低開低走，重災區為大型科技股，其中微軟大跌5.01%，蘋果跌3.55%，亞馬遜跌4.63%，Tesla跌6.10%。而晶片股亦遭拋售，AMD盈警後大跌13%，Nvdia則跌8%。

在一片跌浪中，唯獨石油及軍工股跑贏大市，其中洛克希德·馬丁（LMT）升1.09%，諾斯羅普格魯門公司（NOC）則升2.24%。

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編輯：黃銳