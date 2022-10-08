英央行稱「迷你預算」險令萬億退休基金崩潰 被逼出手買債救市

上周三（9月28日）英倫銀行因應急跌的英鎊和英債，緊急入市買國債，事後有報道稱英倫銀行出手是為了拯救大量採用所謂「負債驅動投資」（Liability Driven Investment, LDI）策略的退休基金。

英倫銀行副行長康利夫（Jon Cunliffe）周三向國會下議院財政專責委員會主席斯特雷德（Mel Stride）提交信函，證實緊急入市是為了拯救退休基金，並稱在上周英國國債孳息率急升的情況下，資產淨值一度瀕臨跌至負數，面臨被清盤的險境，迫使央行不得不採取緊急購買國債的方式來救市。以免英國國債陷入死亡螺旋 (Death Spiral)。

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在信中更明確表示，危機主因是英國政府「迷你預算」的發表，引發了英鎊和政府債券價格的大幅下跌。

他指出，在央行干預的當天，英國長債價格的跌幅，是疫情初期的兩倍，更是之前任何一次事件的3倍以上，市場運行承受著巨大壓力。

他指，一旦央行判斷市場運行的風險已經消退，央行的干預操作將平穩有序地解除。

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負債驅動型投資（Liability-Driven Investment，LDI）是指焦點放在負債的投資計劃，使用LDI策略的散戶或基金的一般目標通常是取得固定收入。

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LDI往往涉及部分或全部對沖，以阻止或限制通貨膨脹和利率的風險。在過去，債券經常被用來部分對沖利率風險，但LDI策略傾向於重點使用互換/掉期（swap）和其他衍生工具。

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編輯：黃銳