AMD發盈警降第3季收入預測 股價大跌13.87%

晶片生產商AMD周四（6日）收市後發盈警，下調第三季收入預期16.4%到約56億美元，按年增長29%。AMD8月時發表業績時預期，第三季收入為67億美元，正負差距2億美元。在盈警發布之後，AMD 的股價在美股盤後交易中跌 4%，而周五（7日）更大跌13.87%，報58.44美元，從高位164.46美元至今已跌近約64%。

除了預期收入下降，而調整後毛利率預計僅為約50%，而之前的指引接近54%。毛利率低於預期的主要原因是客戶處理器單位出貨量和平均售價（ASP）下降。

AMD稱，「預估收入減少反映了客戶部門的收入低於預期，原因是個人電腦市場較預期更疲軟，導致CPU出貨量減少，以及個人電腦供應鏈正在修正過多的庫存。」

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盈警後，大行紛紛下調AMD目標價，其中高盛將AMD的目標價從88美元下調至84美元；Susquehanna將AMD的目標價從95美元下調至85美元；瑞穗銀行將AMD目標價從125美元下調至102美元。

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編輯：黃銳