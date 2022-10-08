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AMD發盈警降第3季收入預測 股價大跌13.87%

環球政經 05:16 2022/10/08

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晶片生產商AMD周四（6日）收市後發盈警，下調第三季收入預期16.4%到約56億美元，按年增長29%。AMD8月時發表業績時預期，第三季收入為67億美元，正負差距2億美元。在盈警發布之後，AMD 的股價在美股盤後交易中跌 4%，而周五（7日）更大跌13.87%，報58.44美元，從高位164.46美元至今已跌近約64%。

除了預期收入下降，而調整後毛利率預計僅為約50%，而之前的指引接近54%。毛利率低於預期的主要原因是客戶處理器單位出貨量和平均售價（ASP）下降。

AMD稱，「預估收入減少反映了客戶部門的收入低於預期，原因是個人電腦市場較預期更疲軟，導致CPU出貨量減少，以及個人電腦供應鏈正在修正過多的庫存。」

同場加映﹕【青姐話】結餘快清零 定存最有型

盈警後，大行紛紛下調AMD目標價，其中高盛將AMD的目標價從88美元下調至84美元；Susquehanna將AMD的目標價從95美元下調至85美元；瑞穗銀行將AMD目標價從125美元下調至102美元。

【大行報告】 花旗上調澳門9月賭收預測 料內地最快10月底恢復電子簽證 濠賭股有望重估【見下頁

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編輯：黃銳

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盈警 晶片 瑞穗銀行 美股 大行報告 AMD 處理器

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