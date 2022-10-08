為投牌部署 澳娛常務董事變更為何超鳳

澳博（00880）公布，旗下澳娛綜合的股東及董事局成員有變，常務董事由何家「四太」梁安琪變更為「二房」次女何超鳳，梁安琪出任董事，有關建議已獲澳門政府批准。



由於澳娛綜合為澳博之主要附屬公司及獲授權於澳門經營娛樂場的承批公司之一。目前，澳娛綜合的已發行股本為3億澳門元，包括2,700,000股A組股份及300,000股B組股份。A組股份（佔澳娛綜合已發 行股本90%）由本公司直接及間接持有，而B組股份（佔澳娛綜合已發行股本10%）由澳娛綜合的常務董事持有，根據澳門博彩監管框架過往規定，各承批公司已發行股本的10%須由其常務董事持有。

由於有關澳娛綜合的常務董事由梁安琪變更為何超鳳的建議已獲澳門政府批准，為遵守該規定，何超鳳與梁安琪已訂立一份協議，以1澳門元的代價將澳娛綜合全部B組股份的擁有權由梁安琪轉讓予何超鳳。

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梁安琪回應指，出讓綜合股權是因應新《博彩法》，相信其他競投賭牌的公司亦會陸續出現權股變動。她亦指，個人亦會分配時間到其事業身上。



公告指，B組股份持有人僅有權獲得應付股息的名義金額，澳博實際上繼續持有澳娛綜合的100%經濟權益，預期股東及董事局成員變動，不會對集團造成任何重大財務影響。

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編輯：黃銳